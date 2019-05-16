دولي

ترامب يعلق على أنباء قرب اندلاع حرب مع إيران

ترامب يعلق على أنباء قرب اندلاع حرب مع إيران
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
رام الله - دنيا الوطن
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الخميس: إنه يأمل ألا تكون الولايات المتحدة في طريقها إلى حرب مع إيران.

ووفق ما نقلت وكالة (رويترز) للأنباء، فإنه عندما سُئل ترامب إن كانت واشطن ستخوض حرباً مع إيران، قال ترامب للصحفيين: "آمل ألا يحدث ذلك".

في السياق، أكدت رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، أن البيت الأبيض لا يملك تفويضاً من الكونغرس لشن حرب على الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وقالت بيلوسي، في مؤتمر صحفي عقدته اليوم الخميس: "ينص الدستور على أن إعلان الحرب هو مسؤولية الكونغرس، وآمل في أن يعترف مستشارو الرئيس بأنه لا تفويض لديهم للمضي قدما في هذا الموضوع بأي شكل من الأشكال"، وفق ما نقل موقع (روسيا اليوم).

وشددت بيلوسي على أن إدارة ترامب، لا تستطيع استخدام قانون "الإذن باستخدام القوة العسكرية ضد الإرهابيين"، الذي تم تبنيه عام 2011 على خلفية هجمات 11 أيلول/سبتمبر، لشن أي حرب جديدة في الشرق الأوسط.

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