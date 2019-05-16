شؤون فلسطينية

مصرع 3 أشخاص وإصابة 244 آخرين في 306 حادث سير الأسبوع الماضي

مصرع 3 أشخاص وإصابة 244 آخرين في 306 حادث سير الأسبوع الماضي
رام الله - دنيا الوطن
لقي ثلاثة أشخاص مصرعهم، وأصيب 244 آخرين بجروح، جراء 306 حادث سير وقعت الأسبوع الماضي في الضفة الغربية .

وذكر بيان إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة، أن إدارة شرطة المرور سجلت 306 حوادث سير، نتج عنها مصرع ثلاثة أشخاص وإصابة 244  آخرين، وصفت إصابة منهم بالخطرة و15 بالمتوسطة، و228 بالطفيفة .

وقال البيان: "إن شرطة المرور فحصت الأسبوع الماضي 4772  مركبة، وأنزلت عن الشارع 26 مركبة لا تتوفر بها شروط السلامة العامة، فيما حررت 1278 مخالفة مرورية، وحجزت 64  مركبة للتأكد من قانونيتها واتلفت 47 مركبة".

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