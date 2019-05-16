شؤون فلسطينية

جيش العاصفة: الانقسام يشكل مصدر هدم لآمال وتطلعات الشعب الفلسطيني

جيش العاصفة: الانقسام يشكل مصدر هدم لآمال وتطلعات الشعب الفلسطيني
رام الله - دنيا الوطن
قالت كتائب شهداء الأقصى/ جيش العاصفة، الذراع العسكري لحركة فتح: إن إحدى وسبعون عامًا من النكبة مضت لاحتلال فلسطين على أيدي العصابات الصهيونية، بينما يمارس الشعب الفلسطيني، كفاحه الأسطوري متمسكًا بحقه التاريخي لفلسطين الوطن والهوية صامدًا مكافحًا لا يأبه قوى الشر متحديًا ظلم الجلاد ليؤكد عالدوام أن فلسطين ستبقى عربية إسلامية حتما ستعود لأهلها وأن الغاصب إلى زوال.  

وقالت الكتائب، في ذكرى النكبة "نستذكر أبطالنا الذين ضحوا
وأسرانا في سجون الاحتلال وجرحانا البواسل وعهدنا معهم أن نبقى على الوعد والعهد حتى النصر الموعود متمسكين ثابتين على خيارنا في المقاومة والكفاح طريقا نحوالتحرير".

وأضاف جيش العاصفة، أن نكبة فلسطين لن تتكرر ولن ينعم الاحتلال بالأمن والآمان إلا باسترجاع كافة حقوقنا المسلوبة، متابعة: "نؤكد على حقنا في مقاومة الاحتلال بكافة الوسائل المتاحة".

وأوضحت الكتائب، أن "صفقة القرن" لن تولد وستموت إن ولدت لأن الشعب الفلسطيني، أكبر من أي مؤامرة والتاريخ يشهد على ذلك.

وختمت الكتائب حديثها، قائلة: "نؤكد أن الانقسام يشكل مصدر هدم لآمال وتطلعات الشعب الفلسطيني، وإنهائه ضرورة وطنية وأخلاقية ندعو الجميع للإلتفاف لمواجهته وتحقيق الوحدة التي تشكل مصدر عزتنا وقوتنا"، وفق تعبير البيان.

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