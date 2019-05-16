الجيش الإسرائيلي يحبط إدخال 172 طرداً بريدياً لدعم المقاومة بغزة

رام الله - دنيا الوطنكشف تحقيق لصحيفة (كَلْكَليست) المتخصصة في الشؤون الاقتصادية عن إحباط هيئة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية إدخال تجار طروداً بريدية، زاعما أنها داعمة للمقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.بدورها، أشارت الصحيفة إلى أن الجمارك الإسرائيلية تقوم بمصادرة البضائع التي تُستخدم لهذا الغرض.وذكرت القناة، أن قوات أمن المعابر أحبطت محاولة لتهريب 172 طردا بريديا، زاعمة بأنها تحتوي على معدات، مثل أجهزة لإطلاق نار القنص، وطائرات مسيرة، وأدوات الغوص، ووسائل اتصال - كانت يمكن أن تستخدم لأغراض عسكرية.وأوضحت أن هذه الطرود من بين مائتين وخمسين (250) أخرى طُلب من مديرية التنسيق والارتباط لغزة إدخالها إلى القطاع.