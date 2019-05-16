التميمي: الإدارة الامريكية شريكة بجرائم الاحتلال واعتداءاته



ودعا التميمي المجتمع الدولي ومجلس الامن والأمم المتحدة "للخروج عن صمتها تجاه السياسات العدوانية لكيان الاحتلال وممارسات الإدارة الامريكية التي أدت وستؤدي الى اضرار فادحة في السلم والامن الدوليين عامة ومنطقة الشرق الأوسط خاصة".



حمل عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ورئيس دائرة حقوق الانسان والمجتمع المدني احمد التميمي، الإدارة الامريكية المسؤولية الكاملة عما تفعله حكومة المستوطنين بالقدس المحتلة من تهويد وتطهير عرقي وانتهاكات بحق المسجد الأقصى.



واعتبر التميمي في بيان له اليوم الخميس "ان اقتحام الأقصى يوميا من قبل المستوطنين وشرطة الاحتلال التي تعتدي على المعتكفين وتخرجهم منه، ومواصلة عمليات الهدم واخرها تسليم أهالي بلدة العيساوية 20 اخطارا بالهدم، في اطار عمليات التهويد والتطهير العرقي الذي تمارسه حكومة المستوطنين، ما كان لكل ذلك ان يكون لولا الغطاء والدعم الامريكي العلني وخاصة اعتبار القدس المحتلة عاصمة لكيان الاحتلال ونقل السفارة اليها، الامر الذي يجعل الإدارة الامريكية شريكة للاحتلال في كل جرائمه واعتداءاته".



ودعا التميمي المجتمع الدولي ومجلس الامن والأمم المتحدة "للخروج عن صمتها تجاه السياسات العدوانية لكيان الاحتلال وممارسات الإدارة الامريكية التي أدت وستؤدي الى اضرار فادحة في السلم والامن الدوليين عامة ومنطقة الشرق الأوسط خاصة".



رام الله - دنيا الوطنحمل عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ورئيس دائرة حقوق الانسان والمجتمع المدني احمد التميمي، الإدارة الامريكية المسؤولية الكاملة عما تفعله حكومة المستوطنين بالقدس المحتلة من تهويد وتطهير عرقي وانتهاكات بحق المسجد الأقصى.واعتبر التميمي في بيان له اليوم الخميس "ان اقتحام الأقصى يوميا من قبل المستوطنين وشرطة الاحتلال التي تعتدي على المعتكفين وتخرجهم منه، ومواصلة عمليات الهدم واخرها تسليم أهالي بلدة العيساوية 20 اخطارا بالهدم، في اطار عمليات التهويد والتطهير العرقي الذي تمارسه حكومة المستوطنين، ما كان لكل ذلك ان يكون لولا الغطاء والدعم الامريكي العلني وخاصة اعتبار القدس المحتلة عاصمة لكيان الاحتلال ونقل السفارة اليها، الامر الذي يجعل الإدارة الامريكية شريكة للاحتلال في كل جرائمه واعتداءاته".