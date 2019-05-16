غرينبلات: ادارة ترامب ستتخذ خطوات إيجابية تساعد الفلسطينيين والإسرائيليين

رام الله - دنيا الوطنأكد جيسون غرينبلات، مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الشرق الأوسط، أنه تم إحراز تقدم في الجهود المبذولة لدفع خطة السلام بين السلطة الفلسطينية، وإسرائيل.وقال غرينبلات، وفق ما نقلت عنه صحيفة (معاريف): "نحن نعلم أن التحديات التي نواجهها في التوصل إلى اتفاق سلام كثيرة جدًا، لذا نأمل في التوصل إلى اتفاق شامل، وإذا لم يكن ذلك ممكنًا، سنتخذ خطوات إيجابية تساعد الفلسطينيين والإسرائيليين في المنطقة.وأوضح مبعوث ترامب، أن فريق التفاوض الأمريكي على اتصال دائم بالفلسطينيين والإسرائيليين والأوروبيين، مبينًا أن تاريخ نشر "صفقة القرن" لن يكون مبكراً، إلا بعد تشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة، وبعد رمضان وبعد "عيد الأسابيع".