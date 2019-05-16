شؤون فلسطينية

نشطاء الهبد الرقمي الفلسطيني يرصدون 150 هدفًا إسرائيليًا بذكرى النكبة

نشطاء الهبد الرقمي الفلسطيني يرصدون 150 هدفًا إسرائيليًا بذكرى النكبة
رام الله - دنيا الوطن
أعلن نشطاء الهبد الرقمي الفلسطيني، عن رصد 150 هدفًا في ذكرى النكبة، بما في ذلك أهداف أجنبية، نقلت سفارتها من تل أبيب إلى القدس.

وعقدت جمعية الشباب والبيئة وبالشراكة مع ملتقى طوقان الفكري بدير البلح ندوة توعوية حول وعي الشباب الفلسطيني في ثقافة ظاهرة الهبد الرقمي التي بدأت تنتشر بين اوساط الشباب الفلسطيني بكافة اطيافهم السياسية دفاعا عن قضية فلسطين.

وحضر الندوة عشرات الشباب والنشطاء والصحفيين والكتاب والاعلاميين الذين ابدوا فخرهم بهذه الفكرة.

من جانبها رحبت الاستاذة فاتن حرب بالحضور وبالطاقات الشبابية المبدعة التي استطاعت التأثير على العالم اجمع واجبار رئيس امريكا ترامب الى الدخول في حالة تخبط من هول ما رأى من تعليقات دفاعا عن قضية فلسطين.

واوضح الناشط الشبابي وصاحب فكرة الهبد الرقمي أ. حسن جمال بان فكرة الهبد الرقمي جاءت من خلال تفنيد الرواية الاسرائيلية ودحضها وايصال رسالة الشعب الفلسطيني الى العالم اجمع من خلال استخدام الاعلام الرقمي ومواقع التواصل الاجتماعي لما لها من تأثير كبير على الشعوب الغربية.

كما دعا كافة وسائل الاعلام الفلسطيني الى لعب دور اكبر على المستوى الاقليمي والدولي من خلال صياغة وصناعة محتوى رقمي تفهمه الشعوب الغربية.

 وصرح حسن جمال بان نشطاء الهبد الرقمي رصدوا اكثر من 150 هدف منها سفارات الاحتلال في دول اعترفت بالقدس عاصمة لما تسمى اسرائيل وسفارات تلك الدول لدى الاحتلال ستكون من ضمن الاهداف لجيش الهبد الرقمي سيتم التغريد عليها في حملة الهبد الاكبر خلال يومي الاربعاء والخميس في الذكرى الـ 71 لنكبة فلسطين.

ودعا الشعب الفلسطيني الى الانضمام الى جيش الهبد الرقمي للدفاع عن الرواية الفلسطينية الحقيقية كشعب مضطهد ومحتل ولم ينال ادنى حقوقه التي كفلتها له الشرائع الدولية وقرارات مجلس الامن الدولي.

وعن انجازات فريق الهبد الرقمي، أكد المهندس أحمد جودة بان فريق الهبد الرقمي استطاع خلال الايام القليلة الماضية من التأثير بشكل كبير جدا على اكثر من 100 فنان اوروبي كانوا ينون المشاركة في مهرجان اليوروفيجن والذي سيقام في دولة الاحتلال، حيث استطاع النشطا اقناع هؤلاء بأنهم وبقدومهم ومشاركتهم في الحفل كانما يشاركون الاحتلال في قتل اطفال فلسطين وتدمير البنى التحتية للشعب الفلسطيني.

 واعرب عن سعادته لما يقوم به فريق الهبد الرقمي من دبلوماسية شعبية تمارس بين الشعب الفلسطيني والشعوب الاخرى وهي معركة التحام وكسب تاييد وتعاطف دولي للقضية الوطنية الفلسطينية في ظل ما تمر به من منعطفات خطيرة.

 وفي نهاية اللقاء تم صياغة رسالة باللغة الانجليزية قدمتها المترجمة نور ابو اسد لايصالها الى شعوب العالم اجمع.

وادار ورشة النقاش الاستاذ نبيل العريني مؤسس طوقان والذي بدوره اعرب عن سعادته تجاه ما يقوم به فريق الهبد الرقمي وتحقيق انجازات ملموسه على الصعيد الدولي.

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