اشتية: نُطالب بإيجاد آلية للتدقيق المالي مع إسرائيل لوقف سياسة السرقة

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رام الله - دنيا الوطنجدد رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، مطالبته المجتمع الدولي خاصة الدول المانحة، بالضغط على إسرائيل؛ لوقف الاقتطاعات من عائدات الضرائب الفلسطينية.ودعا اشتية، لإيجاد آلية لتدقيق كافة الأمور المالية مع اسرائيل، لوقف سياستها في سرقة الأموال.جاء ذلك خلال لقائه اليوم الخميس في مكتبه برام الله، ممثلة النرويج لدى فلسطين هيلدا هارالدستاد.وبحث رئيس الوزراء مع ممثلة النرويج مخرجات اجتماع المانحين الأخير في بروكسل، مؤكدا على ضرورة أن يلعب المجتمع الدولي دورا فعالا في مواجهة الحرب المالية الامريكية والإسرائيلية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني