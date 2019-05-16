دولة أوروبية تؤكد أنها ستنقل سفارتها إلى القدس

رام الله - دنيا الوطناتصلت رئيسة الوزراء الرومانية فيوريكا دانسيلا، أمس الأربعاء، بالسفير الإسرائيلي في بوخارست، ديفيد سرانجا، وأبلغته أنها ملزمة بنقل سفارة بلادها في إسرائيل إلى القدس.ووفق ما قالت صحيفة (يسرائيل هيوم)، فقد جرت المحادثة بمبادرة من دانسيلا، في أعقاب بيان أفاد بأن رومانيا قد تتراجع عن نقل سفارتها.وكانت وسائل إعلام رومانية، قالت في وقت سابق: إن سفير فلسطين في بوخارست، فؤاد كوكلي، التقى في وقت سابق من هذا الأسبوع برئيس الحزب الديمقراطي الاجتماعي الحاكم في رومانيا ليفيو دراجنيا، وفي نهاية الاجتماع، أخبر الممثل الفلسطيني وسائل الإعلام أن الزعيم الروماني وعد بعدم تغيير الوضع الحالي وعدم نقل السفارة الرومانية من تل أبيب إلى القدس.