شؤون فلسطينية

هآرتس: غرينبلات دعا عشراوي لزيارة البيت الأبيض قبل إلغاء تأشيرتها

هآرتس: غرينبلات دعا عشراوي لزيارة البيت الأبيض قبل إلغاء تأشيرتها
رام الله - دنيا الوطن
أكدت صحيفة (هآرتس) أن المبعوث الأمريكي الخاص إلى الشرق الأوسط، جيسون غرينبلات، سبق وأنا قام بدعوة حنان عشراوي، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، لزيارة البيت الأبيض قبل ثلاثة أشهر من رفض السفارة الأمريكية في القدس طلبها للحصول على تأشيرة أمريكية.

وفي تغريدة نشرها غرينبلات على حسابه في موقع (تويتر)، كتب أن عشراوي مدعوة دائمًا للقائه ومناقشة خطة السلام الأمريكية.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، أعلنت عشراوي أنه للمرة الأولى منذ عقود، رفضت الولايات المتحدة منحها تأشيرة لدخول أراضيها، قائلة إنه تم رفض طلب التأشيرة دون أي تفسير.

كما ذكرت أنها التقت بكل وزراء الخارجية الأمريكيين منذ الثمانينات، وكذلك مع جميع الرؤساء الذين خدموا منذ ذلك الوقت، باستثناء دونالد ترامب.

ورداً على ما نشرته عشراوي، قال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية إن "تسجيلات التأشيرة سرية بموجب القانون الأمريكي، لذلك لا يمكننا مناقشة التفاصيل".

 وأضاف، أن "القانون الأمريكي لا يسمح برفض طلبات التأشيرة بناءً على الآراء أو التصريحات السياسية فقط، بقدر ما تكون قانونية في الولايات المتحدة".

وكان غرينبلات قد نشر في شباط/ فبراير الماضي تغريدة على (تويتر) رد فيها على انتقادات عشراوي لإدارة ترامب، وكتب قائلًا: "د. عشراوي - بابي مفتوح دائما للسلطة الفلسطينية والفلسطينيين الذين يريدون التحدث.. في الواقع، لقد قابلت الكثير من الفلسطينيين على مدار الـ 14 شهرًا الماضية وما زلت أفعل ذلك".

كما كتب غرينبلات: "سأكون سعيدًا بلقائك في أي فرصة، معك ومع صائب عريقات ومع زملائكم. أنت مدعوة دائمًا لزيارتي في البيت الأبيض والتحدث معي شخصيًا".

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