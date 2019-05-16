شؤون فلسطينية

وزير الزراعة يشارك في أعمال الاجتماع الثاني للمجلس الدولي للتمور

وزير الزراعة يشارك في أعمال الاجتماع الثاني للمجلس الدولي للتمور
رام الله - دنيا الوطن
شارك وزير الزراعة رياض العطاري، اليوم الخميس، بأعمال اجتماع المجلس الدولي للتمور، الذي يعقد بالمدينة المنورة في المملكة العربية السعودية، بحضور عدد من وزراء الزراعة في المنطقة، وممثلي الدول المنتجة والمستوردة للتمور على مستوى العالم، ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو" والمنظمة العربية للتنمية الزراعية.
 
وأشار العطاري أمام المجلس إلى دور المملكة العربية السعودية على المستوى السياسي والاقتصادي، الداعم للقضية الفلسطينية في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها المنطقة، واصفا هذا الدور بالتاريخي والاستراتيجي المساند للقضية الفلسطينية وللشعب الفلسطيني الذي يخوض معركته بقيادة الرئيس محمود عباس.

وأكد أهمية تفعيل دور المجلس دوليا وإقليميا في تحقيق الأهداف التي وضعت عند تأسيسه، كما تحدث عن واقع زراعة النخيل في فلسطين والتحديات التي تواجه النهوض بهذا القطاع، لا سيما ممارسات الاحتلال الإسرائيلي في السيطرة على الموارد الطبيعية من مياه وأرض، ومنع المزارع الفلسطيني من الوصول إلى أرضه، والبرامج التي وضعتها الحكومة لتعزيز صمود المواطن والمزارع لمواجهة تحديات المرحلة المقبلة.

وقدم العطاري رؤية دولة فلسطين ومقترحاتها لتفعيل دور المجلس في تطوير هيئة تنسيق دولية فعالة وقابلة للنمو لدعم النهوض بقطاع النخيل على المستويين الدولي والوطني بطريقة مستدامة وفعالة تحقق الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة ورفع الفائدة للاقتصاد وجميع أصحاب المصلحة والحفاظ على البيئة.

ويهدف المجلس الدولي للتمور إلى تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء في كافة المجالات المطلوبة لتطوير قطاع التمور وإنتاجه وجودته والعمل على تحسين تصنيعه، إضافة إلى تعزيز الإسهام في رفع مستوى الدخل والمعيشة للعاملين في مجال التمور، وتحقيق التنمية الزراعية والريفية المستدامة والأمن الغذائي والتوازن البيئي، والاستعمال الأمثل للموارد الطبيعية، خصوصا المياه.

وعلى هامش الاجتماع، التقى العطاري بعدد من وزراء الزراعة العرب وناقش معهم سبل التعاون المشترك في مختلف المجالات الزراعية، لا سيما تفعيل التبادل التجاري وفتح أسواق هذه الدول أمام المنتجات الزراعية الفلسطينية التي تتميز بجودتها العالية.

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