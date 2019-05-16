مقتل 47 شخصًا و5 عسكريين في سيناء

رام الله - دنيا الوطنأعلن الجيش المصري، اليوم الخميس، عن مقتل 47 شخصا و5 عسكريين بينهم ضابط، شمال شرقي البلاد، أثناء اشتباكات وقعت مع مسلحين، كما نجح الجيش بتدمير 97 عربة دفع رباعي.ووفق بيان الجيش، الذي بثه التلفزيون الرسمي، فقد قال: "قتل 47 مسلحًا عُثر بحوزتهم على عدد من البنادق مختلفة الأعيرة وعبوات ناسفة معدة للتفجير بشمال ووسط سيناء".وأكد البيان مقتل 5 عسكريين، بينهم ضابط، وإصابة 4 جنود آخرين، أثناء الاشتباك، دون تفاصيل أكثر.وأشار الجيش في بيانه إلى إحباط محاولة للهجرة غير النظامية لألف و48 شخصا من جنسيات مختلفة، وتوقيف 158 فردا من "العناصر الإجرامية والمطلوبين جنائياً والمشتبه بهم".وأوضح البيان، تدمير نفقين على الحدود الشرقية بسيناء، و29 مخبئا كانت تستخدمها العناصر الإرهابية، واكتشاف وتفجير 385 عبوة ناسفة تم زراعتها لاستهداف القوات على طرق التحرك بمناطق العمليات.