ما تطورات الحالة الجوية خلال الايام المقبلة؟

رام الله - دنيا الوطنأكد ليث العلامي الراصد الجوي الفلسطيني، أن الاجواء في فلسطين، ستبقى حارة خلال يوم غدٍ الجمعة، على أن تنخفض لتصبح معتدلة يومي السبت والاحد.وأشار العلامي إلى أنه من المقرر أن تصل فلسطين، موجة حارة جديدة منتصف ونهاية الاسبوع المقبل.