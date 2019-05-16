شاهد: وصول قافلة اللحوم السعودية لقطاع غزة

رام الله - دنيا الوطنوصلت مساء اليوم الخميس، قافلة اللحوم السعودية، إلى قطاع غزة عبر معبر رفح البري.وقطعت القابلة قرابة 1000 كيلو، قبل وصولها لقطاع غزة عبر مصر.وكان مشروع المملكة العربية السعودية، للإفادة من الهدي والأضاحي، أعلن في وقت سابق، عن اكتمال شحن 25 ألف ذبيحة من لحوم الهدي والأضاحي، بمكة المكرمة إلى قطاع غزة عبر 13 شاحنة، تزامناً مع شهر رمضان.وأوضح رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية- رئيس لجنة الإفادة من الهدي والأضاحي، بندر حجار، أن لحوم الهدي والأضاحي، سيتم توزيعها على نصف مليون محتاج في قطاع غزة الفلسطيني، وفق آلية توزيع محددة، حيث خصصت 10 كيلوغرامات من اللحوم المحفوظة بمغلف خاص لكل عائلة، وذلك بالتنسيق مع الجهة المستلمة، وهي وزارة الأوقاف والشؤون الدينية بقطاع غزة.