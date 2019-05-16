شؤون فلسطينية

محلل إسرائيلي: إسرائيل لن تهاجم غزة حتى لو أُطلق أي صاروخ

محلل إسرائيلي: إسرائيل لن تهاجم غزة حتى لو أُطلق أي صاروخ
رام الله - دنيا الوطن
أفاد أليؤور ليفي المحلل السياسي في صحيفة (يديعوت أحرونوت)، أن إسرائيل لن تهاجم غزة، وستواصل احتواء الأوضاع، لافتاً إلى أنه لن يكون هناك رد من الجيش حتى لو أطلق صاروخ نحو منطقة مفتوحة في غلاف غزة.

وقال ليفي: "اتباع إسرائيل هذه السياسة، بهدف الحفاظ على الهدوء في قطاع غزة، حتى نهاية مسابقة الأغنية الأوروبية (اليوروفيجن)".

وتشهد دولة الاحتلال الإسرائيلي، هذه الايام، مسابقة الأغنية الأوروبية، التي أطلق عليها اسم (اليوروفيجن)، مدعية أنها تتحدث عن السلام.

والجدير بالذكر، أن إعلام الاحتلال الإسرائيلي، أفاد بأن الجيش نشر العديد من القبة الحديدية على طول الحدود مع قطاع غزة، وذلك لحماية مسابقة (اليوروفيجن) من احتمالية إطلاق الصواريخ من قطاع غزة.

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