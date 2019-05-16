دولي

نتنياهو: قد لا أستطيع تشكيل الحكومة المقبلة

نتنياهو: قد لا أستطيع تشكيل الحكومة المقبلة
رام الله - دنيا الوطن
وصلت المفاوضات التي يجريها رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو مع الأحزاب الإسرائيلية إلى طريق شبه مسدود، وذلك بسبب المطالب التعجيزية للأحزاب.

وقال نتنياهو: "إن التفاوض الائتلافي أصبح شبه مستحيل، لتعارض مطالب الأحزاب التعجيزية مع بعضها البعض"، بحسب ما جاء على موقع (عكا).

وكشف نتنياهو أنه في حال عدم نزول الكتل البرلمانية عن الشجرة، فإنه لن يستطيع تشكيل الحكومة المقبلة.

وسعى نتنياهو إلى تشكيل حكومة ضيقة في المراحل الأولى بدون حزب (إسرائيل بيتنا) بزعامة أفيغدور ليبرمان، الأمر الذي رفضه وزير المالية الحالية موشيه كحلون، والذي رفض الانضمام إلى حكومة تعتمد على ستين نائباً فقط، بمعنى أنه يرفض استبعاد ليبرمان من التشكيلة الحكومية.

ويطالب ليبرمان بوزارتي الداخلية والجيش وإلغاء التفاهمات مع غزة كشرط لدخوله الحكومة، فيما يطالب حزب (شاس) بوزارة الداخلية، ومطالب أخرى تتعارض مع مطالب الأحزاب الأخرى.

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