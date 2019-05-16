برلماني ألماني رداً على السفير الأمريكي: ألمانيا ليست مستعمرة أمريكية

رام الله - دنيا الوطنوصف رئيس إحدى لجان البرلمان الألماني، اليوم الخميس، تصريحات السفير الأمريكي لدى برلين بخصوص أنبوب "السيل الشمالي للغاز" بأنها "غير مقبولة"، مؤكداً أن "ألمانيا ليست مستعمرة أمريكية".جاءت هذه التصريحات على لسان رئيس لجنة شؤون الاقتصاد والطاقة في البرلمان (البوندستاغ)، كلاوس إيرنست، أثناء مشاركته في المؤتمر الدولي للغاز، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).وكان سفير الولايات المتحدة لدى برلين، ريتشارد غرينيل، قد وجه رسالة إلى عدد من الشركات الألمانية في كانون الثاني/ يناير الماضي، حذر فيها من إمكانية تعرضها لعقوبات على خلفية تنفيذ مشروع "السيل الشمالي"، الذي سينقل الغاز الطبيعي من روسيا إلى ألمانيا عبر بحر البلطيق.