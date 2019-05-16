شؤون فلسطينية

مُواطن يُناشد أصحاب القرار: أموت باليوم ألف مرة فارحموني

مُواطن يُناشد أصحاب القرار: أموت باليوم ألف مرة فارحموني
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
ناشد المواطن أ.ك الرئيس عباس وأصحاب الضمائر الحية وأصحاب القرار بالتعجيل في علاجه بالخارج.

وقال صاحب المناشدة في رسالته التي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنها: " قمت بإجراء عملية جراحية  (غضروف) منذ ثلاث شهور باءت بالفشل، وأحتاج لتثبيت الفقرات وهذا غير متوفر بغزة".

وأضاف: "منذ أكثر من شهر متواصل ليلاً بنهاراً أصارع آلاماً حادة وحرارة عالية وغليان بالقدمين، ولا أستطيع النوم أو المشي نتيجة ضغط العصب بسبب عدم تثبيت الفقرات".

وختم رسالته: "حصلت على نموذج رقم واحد منذ أسبوع ولا جديد لحتى الآن مع العلم أنني أموت باليوم الف مرة  فيرجى التعجيل بعلاجي بالخارج".

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0597864449

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