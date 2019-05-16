مُواطن يُناشد أصحاب القرار: أموت باليوم ألف مرة فارحموني
رام الله - دنيا الوطن
ناشد المواطن أ.ك الرئيس عباس وأصحاب الضمائر الحية وأصحاب القرار بالتعجيل في علاجه بالخارج.
وقال صاحب المناشدة في رسالته التي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنها: " قمت بإجراء عملية جراحية (غضروف) منذ ثلاث شهور باءت بالفشل، وأحتاج لتثبيت الفقرات وهذا غير متوفر بغزة".
وأضاف: "منذ أكثر من شهر متواصل ليلاً بنهاراً أصارع آلاماً حادة وحرارة عالية وغليان بالقدمين، ولا أستطيع النوم أو المشي نتيجة ضغط العصب بسبب عدم تثبيت الفقرات".
وختم رسالته: "حصلت على نموذج رقم واحد منذ أسبوع ولا جديد لحتى الآن مع العلم أنني أموت باليوم الف مرة فيرجى التعجيل بعلاجي بالخارج".
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0597864449
وقال صاحب المناشدة في رسالته التي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنها: " قمت بإجراء عملية جراحية (غضروف) منذ ثلاث شهور باءت بالفشل، وأحتاج لتثبيت الفقرات وهذا غير متوفر بغزة".
وأضاف: "منذ أكثر من شهر متواصل ليلاً بنهاراً أصارع آلاماً حادة وحرارة عالية وغليان بالقدمين، ولا أستطيع النوم أو المشي نتيجة ضغط العصب بسبب عدم تثبيت الفقرات".
وختم رسالته: "حصلت على نموذج رقم واحد منذ أسبوع ولا جديد لحتى الآن مع العلم أنني أموت باليوم الف مرة فيرجى التعجيل بعلاجي بالخارج".
للتواصل
0597864449
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