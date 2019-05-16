قوات سوريا الديمقراطية تطلق حملة على تنظيم الدولة في دير الزور

رام الله - دنيا الوطنقالت قوات سوريا الديمقراطية، الأربعاء، إنها بدأت حملة ضد المسلحين الذين لهم صلة بتنظيم الدولة في بلدة استراتيجية في محافظة دير الزور الغنية بالنفط، في شرق سوريا.وذكرت القوات التي تهيمن عليها وحدات حماية الشعب الكردية أنها اعتقلت حتى الآن 20 مسلحا وصادرت أسلحة في عملية أمنية في محيط بلدة الشحيل على الضفة الغربية لنهر الفرات، وفي المنطقة الصحراوية منها، بحسب ما جاء على موقع (سكاي نيوز).وقالت قوات سوريا الديمقراطية في بيان: "بدأت قواتنا حملة تمشيط في محيط بلدة الشحيل في ساعات الصباح الأولى.. تم اعتقال 20 مسلحا و كشف بعض المخابئ ونفقين كان يستخدمها المسلحون لشن الهجمات بالإضافة إلى مصادرة كميات من السلاح و الذخيرة".وكانت قوات عمليات خاصة تقودها الولايات المتحدة داهمت، الأسبوع الماضي، مخبأ لمن يشتبه بأنهم مقاتلو تنظيم الدولة في البلدة.وقال المتحدث باسم قوات سوريا الديمقراطية، مصطفى بالي، إن العملية استهدفت خلية "مهمة" لعناصر تنظيم الدولة داخل الشحيل، وهي جزء من مساحة أكبر من الأرض في شمال شرق سوريا تسيطر عليها القوات.وأضاف لـ (رويترز): "العملية نفذت بدقة واحترافية عالية وحققت أهدافها، وأنحى باللائمة على دمشق في تأجيج احتجاجات مناهضة لقوات سوريا الديمقراطية في المنطقة خلال الأسابيع القليلة الماضية".ويتهم المحتجون المسؤولين الأكراد بالتمييز ويريدون إنهاء التجنيد القسري للشبان العرب، وهم غاضبون أيضا من بيع وحدات حماية الشعب الكردية النفط الخام من الحقول الواقعة في منطقتهم للحكومة السورية.وينفي قادة الوحدات التمييز ضد العرب في الإدارات المحلية.وكانت وزارة الخارجية السورية حثت مجلس الأمن الدولي يوم الاثنين على التحرك ضد ما قالت إنها "اعتداءات" قوات سوريا الديمقراطية، محذرة من أنها تحتفظ "بحق الدفاع عن مواطنيها".