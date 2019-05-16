التحالف يستهدف مواقع عسكرية للجماعات الحوثية في صنعاء

رام الله - دنيا الوطنأغارت مقاتلات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، الخميس، على مواقع عسكرية لجماعات الحوثي في العاصمة صنعاء ومحيطها.وقالت مصادر يمنية: "إن عدداً من الغارات، استهدفت معسكر ألوية الصواريخ على جبل عطان جنوب غربي صنعاء، ومعسكر النهدين والمقر السابق للفرقة الأولى مدرع، حيث سمع دوي انفجارات كبيرة، وتصاعدت أعمدة الدخان"، بحسب ما جاء على موقع (سكاي نيوز).واستهدفت الغارات أيضاً معسكر بيت دهرة وفريجة والصمع بمديرية أرحب شمال، ومعسكر العرقوب في خولان بمحافظة صنعاء.ضربة مطلع مايووكان التحالف العربي وجه مطلع أيار/ مايو الجاري ضربة موجعة للجماعات الحوثية في صنعاء، بعدما دمر في عملية نوعية أهدافاً عسكرية في قاعدة الديملي الجوية القريبة من العاصمة.وشملت الغارات حينها مرافق صيانة الطائرات دون طيار، ومنظومة اتصالات، وكذلك أماكن تواجد الخبراء الأجانب والمشغلين لهذه المنظومات من عناصر الجماعات الحوثية.كما استهدفت الغارات مواقع في مطار صنعاء الدولي، الذي حوّلته الجماعات الحوثية إلى ثكنة عسكرية، ومكان لإطلاق الطائرات من دون طيار لتنفيذ العمليات التي تهدد الأمن الإقليمي والدولي.