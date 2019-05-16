عربي

التحالف يستهدف مواقع عسكرية للجماعات الحوثية في صنعاء

التحالف يستهدف مواقع عسكرية للجماعات الحوثية في صنعاء
رام الله - دنيا الوطن
أغارت مقاتلات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، الخميس، على مواقع عسكرية لجماعات الحوثي في العاصمة صنعاء ومحيطها.

وقالت مصادر يمنية: "إن عدداً من الغارات، استهدفت معسكر ألوية الصواريخ على جبل عطان جنوب غربي صنعاء، ومعسكر النهدين والمقر السابق للفرقة الأولى مدرع، حيث سمع دوي انفجارات كبيرة، وتصاعدت أعمدة الدخان"، بحسب ما جاء على موقع (سكاي نيوز).

واستهدفت الغارات أيضاً معسكر بيت دهرة وفريجة والصمع بمديرية أرحب شمال، ومعسكر العرقوب في خولان بمحافظة صنعاء.

ضربة مطلع مايو

وكان التحالف العربي وجه مطلع أيار/ مايو الجاري ضربة موجعة للجماعات الحوثية في صنعاء، بعدما دمر في عملية نوعية أهدافاً عسكرية في قاعدة الديملي الجوية القريبة من العاصمة.

وشملت الغارات حينها مرافق صيانة الطائرات دون طيار، ومنظومة اتصالات، وكذلك أماكن تواجد الخبراء الأجانب والمشغلين لهذه المنظومات من عناصر الجماعات الحوثية.

كما استهدفت الغارات مواقع في مطار صنعاء الدولي، الذي حوّلته الجماعات الحوثية إلى ثكنة عسكرية، ومكان لإطلاق الطائرات من دون طيار لتنفيذ العمليات التي تهدد الأمن الإقليمي والدولي.

أخبار ذات صلة

جهود كويتية لإبعاد &#34;ِشبح الحرب&#34; عن المنطقة

جهود كويتية لإبعاد "ِشبح الحرب" عن المنطقة

شاهد: مجلة تكشف عدد مليارديرات دول الشرق الأوسط

شاهد: مجلة تكشف عدد مليارديرات دول الشرق الأوسط

مبارك يكشف تفاصيل جديدة عن أشهر جاسوس بالصراع المصري الإسرائيلي

مبارك يكشف تفاصيل جديدة عن أشهر جاسوس بالصراع المصري الإسرائيلي

بعد وصفها حماس بـ &#34;الإرهابية&#34;.. مبعوث ترامب يوجه رسالة لملكة جمال العراق

بعد وصفها حماس بـ "الإرهابية".. مبعوث ترامب يوجه رسالة لملكة جمال العراق

مقتل شخصين بحادث سقوط طائرة مسح صغيرة الحجم في دبي

مقتل شخصين بحادث سقوط طائرة مسح صغيرة الحجم في دبي

خطيبة خاشقجي: أردوغان أكد لي أن السعودية تُشكل خطرًا بسبب &#34;بن سلمان&#34;

خطيبة خاشقجي: أردوغان أكد لي أن السعودية تُشكل خطرًا بسبب "بن سلمان"

مقتل 47 شخصًا و5 عسكريين في سيناء

مقتل 47 شخصًا و5 عسكريين في سيناء

قوات سوريا الديمقراطية تطلق حملة على تنظيم الدولة في دير الزور

قوات سوريا الديمقراطية تطلق حملة على تنظيم الدولة في دير الزور

التعليقات

الدنيا حكايات

صراع أمريكي تركي

صراع أمريكي تركي

شؤون فلسطينية

الرئيس عباس يوجه رسالة لرئيسة وزراء بريطانيا

الرئيس عباس يوجه رسالة لرئيسة وزراء بريطانيا

مصرع 3 أشخاص وإصابة 244 آخرين في 306 حادث سير الأسبوع الماضي

مصرع 3 أشخاص وإصابة 244 آخرين في 306 حادث سير الأسبوع الماضي

جيش العاصفة: الانقسام يشكل مصدر هدم لآمال وتطلعات الشعب الفلسطيني

جيش العاصفة: الانقسام يشكل مصدر هدم لآمال وتطلعات الشعب الفلسطيني

الجيش الإسرائيلي يحبط إدخال 172 طرداً بريدياً لدعم المقاومة بغزة

الجيش الإسرائيلي يحبط إدخال 172 طرداً بريدياً لدعم المقاومة بغزة

هزة الأمس غير مألوفة.. خبير زلازل: الأراضي الفلسطينية تقترب من الزلزال المُدمر

هزة الأمس غير مألوفة.. خبير زلازل: الأراضي الفلسطينية تقترب من الزلزال المُدمر

التميمي: الإدارة الامريكية شريكة بجرائم الاحتلال واعتداءاته

التميمي: الإدارة الامريكية شريكة بجرائم الاحتلال واعتداءاته

نوفل: أي عملية سياسية لا تمر عبر الشرعية الفلسطينية لن يكتب لها النجاح

نوفل: أي عملية سياسية لا تمر عبر الشرعية الفلسطينية لن يكتب لها النجاح

غرينبلات: ادارة ترامب ستتخذ خطوات إيجابية تساعد الفلسطينيين والإسرائيليين

غرينبلات: ادارة ترامب ستتخذ خطوات إيجابية تساعد الفلسطينيين والإسرائيليين

منوعات

قناة بريطانية تلغي برنامجاً حوارياً بعد انتحار أحد ضيوفه

قناة بريطانية تلغي برنامجاً حوارياً بعد انتحار أحد ضيوفه

&#34;حمد لله مكملتش تمثيل&#34;.. عمرُو دياب يُواجه سُخرية بسبب مشهد درامي قديم

"حمد لله مكملتش تمثيل".. عمرُو دياب يُواجه سُخرية بسبب مشهد درامي قديم

تصرف غريب لريم البارودي أمام الكاميرا فور سماعها اسم أحمد سعد

تصرف غريب لريم البارودي أمام الكاميرا فور سماعها اسم أحمد سعد

زهرة عرفات تكشف كيف تلقت خبر وفاة زوجها قبل ساعات من عرض فني؟

زهرة عرفات تكشف كيف تلقت خبر وفاة زوجها قبل ساعات من عرض فني؟

تيم حسن &#34;يغازل&#34; معجبة ويُشعل مواقع التواصل الاجتماعي

تيم حسن "يغازل" معجبة ويُشعل مواقع التواصل الاجتماعي

اعتقال مشتبهَين بقتل الفنان الفلسطيني توفيق زهر

اعتقال مشتبهَين بقتل الفنان الفلسطيني توفيق زهر

أصيب بالهلع وفقد القدرة على النطق.. تامر حبيب يردد الشهادتين بسبب رامز

أصيب بالهلع وفقد القدرة على النطق.. تامر حبيب يردد الشهادتين بسبب رامز

بـ&#34;المستندات&#34;.. سمية الخشاب ترد على اتهامات أحمد سعد وتكشف مفاجآت

بـ"المستندات".. سمية الخشاب ترد على اتهامات أحمد سعد وتكشف مفاجآت

بعد خلافات حادة وصلت حد التبرأ.. حلا الترك تكشف عن مفاجأة والدها لها

بعد خلافات حادة وصلت حد التبرأ.. حلا الترك تكشف عن مفاجأة والدها لها

بعد خلافهما الأخير.. خطوة مُفاجئة من أحلام تجاه أصالة

بعد خلافهما الأخير.. خطوة مُفاجئة من أحلام تجاه أصالة

عربي

مقتل شخصين بحادث سقوط طائرة مسح صغيرة الحجم في دبي

مقتل شخصين بحادث سقوط طائرة مسح صغيرة الحجم في دبي

خطيبة خاشقجي: أردوغان أكد لي أن السعودية تُشكل خطرًا بسبب &#34;بن سلمان&#34;

خطيبة خاشقجي: أردوغان أكد لي أن السعودية تُشكل خطرًا بسبب "بن سلمان"

مقتل 47 شخصًا و5 عسكريين في سيناء

مقتل 47 شخصًا و5 عسكريين في سيناء

قوات سوريا الديمقراطية تطلق حملة على تنظيم الدولة في دير الزور

قوات سوريا الديمقراطية تطلق حملة على تنظيم الدولة في دير الزور