البراك رئيساً لمكافحة الفساد خلفاً لرفيق النتشة

رام الله - دنيا الوطناستلم الدكتور أحمد البراك، اليوم الخميس 16 أيار/ مايو 2019، منصب رئيس هيئة مكافحة الفساد، خلفاً للأستاذ رفيق النتشة، وكان البراك، قد أدى أمس الأربعاء، اليمين الدستورية أمام الرئيس محمود عباس.وشكر رفيق النتشة، رئيس دولة فلسطين على دعمه المستمر للهيئة منذ تأسيسها، مؤكداً بأن دعم الرئيس للهيئة لن يتوقف أبداً، وشدد النتشة على أهمية التغيير وضرورته، مشيراً إلى أن المصلحة العامة، هي الأساس بعمل الهيئة، متمنياً للدكتور براك كل التوفيق بمهام منصبه الجديد.من جانبه، عبر البراك عن سعادته الكبيرة بالعمل رئيساً لهيئة مكافحة الفساد، وأوضح بأنه سيعمل على استكمال الإنجازات التي حققتها الهيئة برئاسة النتشة، مؤكداً بأن النتشة قام بمجهود كبير لا يستطيع أحد إنكاره، مشيراً إلى أن المهمة ليست بالسهلة، حيث إن القضاء على الفساد لا يتم بسرعة وسهولة، ويحتاج إلى تعاون مجتمعي ومؤسساتي.