الوزير الصالح يدعو الهيئات المحلية لتسريع متابعة وإنجاز معاملات المواطنين

رام الله - دنيا الوطندعا وزير الحكم المحلي، المهندس مجدي الصالح، الهيئاتالمحلية كافة؛ لتسريع متابعة معاملات المواطنين، والعمل على إنجازها وفقاً للأنظمة والقوانين المتبعة".وأشار الصالح إلى أن الوزارة، ستولي أهمية بالغة لاحتياجات الهيئات المحلية، وستعمل على متابعة ما يتعلق بالمخططات الهيكلية واعدادها، خاصة في المناطق المسماة (ج) وإقرارها، مؤكداً انعقاد مجلس التنظيم الأعلى مرتين خلال الشهر، بدلاًمن مرة واحدة، وذلك تسريعاً لإنجاز المعاملات والملفات.جاء ذلك، خلال لقائه اليوم الخميس، في مجمع رام الله الترويحي مع رؤساء الهيئات المحلية في المحافظة، بحضور محافظة رام الله والبيرة، د. ليلى غنام، ووكيل الوزارة، محمد حسن جبارين، والوكيل المساعد لشؤون الهندسة، أحمد غنيم، ورئيس اتحاد الهيئات المحلية، موسى حديد، وطواقم الوزارة والمديرية.ونقل الصالح تحيات القيادة الفلسطينية ورئيس الوزراء للحضور، كما تطرق لاجتماعه مؤخراً مع وزير المالية شكري بشارة في مقر وزارة الحكم المحلي، والذي بحث موضوع التقاص، حيث أكد الصالح أن الوزارة ستدافع عن حقوق الهيئات المحلية ومستحقاتها، كما ستعمل على متابعة التزامها بسداد الديون المترتبة عليها لصالح الحكومة، بما يحقق العدالة والمنفعة العامة.وأكد الصالح، أن الوزارة ستعمل جاهدة للتواصل مع كافة الجهات والدول المانحة من أجل توفير الدعم المالي اللازم لإقامة وتنفيذ مشاريع تنموية تطويرية لصالح الهيئات المحلية، وتوزيعها بشكل عادل وحسب معايير محددة، من أجل تمكين الهيئات المحلية من الاستمرار بتقديم خدماتها للمواطنين، والارتقاء بها من أجل التسهيل على المواطنين وتعزيز صمودهم.وشدد الصالح على أهمية تضافر جميع مكونات المجتمع من هيئات محلية والمؤسسات كافة والأفراد، وتعزيز صور التلاحم والوحدة من أجل تجاوز الظروف الاقتصادية الصعبة التي نمر بها، جراء استمرار سلطات الاحتلال بقرصنة أموال المقاصة،والضغوطات التي تمارس على القيادة الفلسطينية من أجل القبول بـ (صفقة القرن).بدورها، رحبت غنام بالوزير وبطواقم الوزارة وبرؤساء الهيئات المحلية، وأكدت أهمية العلاقة التشاركية التكاملية بين المحافظة والوزارة ومديريتها والهيئات المحلية في متابعة كافة القضايا والاحتياجات، والعمل على تلبيتها ضمن الإمكانات المتاحة.هذا، واستهل الوزير جولته الميدانية بلقاء المحافظة غنام، حيث أطلعته على طبيعة الأوضاع الميدانية والأمنية والاجتماعية والاقتصادية في المحافظة، والإجراءات التي اتخذتها بالتنسيق مع الوزارات والمؤسسات والجهات ذات العلاقة من أجل متابعة احتياجات المواطنين، خاصة في ظل حلول شهر رمضان الكريم.وكان الوزير الصالح، قد زار مديرية الحكم المحلي في المحافظة والتقى بمديرها العام طارق اعمير وموظفي المديرية، واستمع منهم إلى طبيعة مهامهم ومتابعاتهم، إضافة إلى أبرز احتياجاتهم.