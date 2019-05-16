شؤون فلسطينية

الوزير الصالح يدعو الهيئات المحلية لتسريع متابعة وإنجاز معاملات المواطنين

الوزير الصالح يدعو الهيئات المحلية لتسريع متابعة وإنجاز معاملات المواطنين
رام الله - دنيا الوطن
دعا وزير الحكم المحلي، المهندس مجدي الصالح، الهيئات
المحلية كافة؛ لتسريع متابعة معاملات المواطنين، والعمل على إنجازها وفقاً للأنظمة والقوانين المتبعة".

وأشار الصالح إلى أن الوزارة، ستولي أهمية بالغة لاحتياجات الهيئات المحلية، وستعمل على متابعة ما يتعلق بالمخططات الهيكلية واعدادها، خاصة في المناطق المسماة (ج) وإقرارها، مؤكداً انعقاد مجلس التنظيم الأعلى مرتين خلال الشهر، بدلاً
من مرة واحدة، وذلك تسريعاً لإنجاز المعاملات والملفات.

جاء ذلك، خلال لقائه اليوم الخميس، في مجمع رام الله الترويحي مع رؤساء الهيئات المحلية في المحافظة، بحضور محافظة رام الله والبيرة، د. ليلى غنام، ووكيل الوزارة، محمد حسن جبارين، والوكيل المساعد لشؤون الهندسة، أحمد غنيم، ورئيس اتحاد الهيئات المحلية، موسى حديد، وطواقم الوزارة والمديرية. 

ونقل الصالح تحيات القيادة الفلسطينية ورئيس الوزراء للحضور، كما تطرق لاجتماعه مؤخراً مع وزير المالية شكري بشارة في مقر وزارة الحكم المحلي، والذي بحث موضوع التقاص، حيث أكد الصالح أن الوزارة ستدافع عن حقوق الهيئات المحلية ومستحقاتها، كما ستعمل على متابعة التزامها بسداد الديون المترتبة عليها لصالح الحكومة، بما يحقق العدالة والمنفعة العامة.

وأكد الصالح، أن الوزارة ستعمل جاهدة للتواصل مع كافة الجهات والدول المانحة من أجل توفير الدعم المالي اللازم لإقامة وتنفيذ مشاريع تنموية تطويرية لصالح الهيئات المحلية، وتوزيعها بشكل عادل وحسب معايير محددة، من أجل تمكين الهيئات المحلية من الاستمرار بتقديم خدماتها للمواطنين، والارتقاء بها من أجل التسهيل على المواطنين وتعزيز صمودهم.

وشدد الصالح على أهمية تضافر جميع مكونات المجتمع من هيئات محلية والمؤسسات كافة والأفراد، وتعزيز صور التلاحم والوحدة من أجل تجاوز الظروف الاقتصادية الصعبة التي نمر بها، جراء استمرار سلطات الاحتلال بقرصنة أموال المقاصة،
والضغوطات التي تمارس على القيادة الفلسطينية من أجل القبول بـ (صفقة القرن).

بدورها، رحبت غنام بالوزير وبطواقم الوزارة وبرؤساء الهيئات المحلية، وأكدت أهمية العلاقة التشاركية التكاملية بين المحافظة والوزارة ومديريتها والهيئات المحلية في متابعة كافة القضايا والاحتياجات، والعمل على تلبيتها ضمن الإمكانات المتاحة.

هذا، واستهل الوزير جولته الميدانية بلقاء المحافظة غنام، حيث أطلعته على طبيعة الأوضاع الميدانية والأمنية والاجتماعية والاقتصادية في المحافظة، والإجراءات التي اتخذتها بالتنسيق مع الوزارات والمؤسسات والجهات ذات العلاقة من أجل متابعة احتياجات المواطنين، خاصة في ظل حلول شهر رمضان الكريم.

وكان الوزير الصالح، قد زار مديرية الحكم المحلي في المحافظة والتقى بمديرها العام طارق اعمير وموظفي المديرية، واستمع منهم إلى طبيعة مهامهم ومتابعاتهم، إضافة إلى أبرز احتياجاتهم.

أخبار ذات صلة

الفلسطينية رشيدة طليب أول مسلمة ترأس جلسة لمجلس النواب الأمريكي

الفلسطينية رشيدة طليب أول مسلمة ترأس جلسة لمجلس النواب الأمريكي

أسير محرر يُناشد أبو هولي ومي الكيلة والسفير اللوح استكمال علاجه بمصر

أسير محرر يُناشد أبو هولي ومي الكيلة والسفير اللوح استكمال علاجه بمصر

مُواطن يُناشد أصحاب القرار: أموت باليوم ألف مرة فارحموني

مُواطن يُناشد أصحاب القرار: أموت باليوم ألف مرة فارحموني

مستوطنون يعتدون على تجار في القدس بغاز الفلفل

مستوطنون يعتدون على تجار في القدس بغاز الفلفل

البراك رئيساً لمكافحة الفساد خلفاً لرفيق النتشة

البراك رئيساً لمكافحة الفساد خلفاً لرفيق النتشة

وزارة الصحة تَنشُر إرشادات لتجنب الإصابة بارتفاع ضغط الدم

وزارة الصحة تَنشُر إرشادات لتجنب الإصابة بارتفاع ضغط الدم

الديمقراطية: تصريحات أيزنكوت تؤكد مدى صحة تنفيذ قرارات المجلسين المركزي والوطني

الديمقراطية: تصريحات أيزنكوت تؤكد مدى صحة تنفيذ قرارات المجلسين المركزي والوطني

مصرع طفل بصعقة كهربائية داخل منزله بدير البلح وسط القطاع

مصرع طفل بصعقة كهربائية داخل منزله بدير البلح وسط القطاع

التعليقات

الدنيا حكايات

صراع أمريكي تركي

صراع أمريكي تركي

شؤون فلسطينية

أسير محرر يُناشد أبو هولي ومي الكيلة والسفير اللوح استكمال علاجه بمصر

أسير محرر يُناشد أبو هولي ومي الكيلة والسفير اللوح استكمال علاجه بمصر

مُواطن يُناشد أصحاب القرار: أموت باليوم ألف مرة فارحموني

مُواطن يُناشد أصحاب القرار: أموت باليوم ألف مرة فارحموني

مستوطنون يعتدون على تجار في القدس بغاز الفلفل

مستوطنون يعتدون على تجار في القدس بغاز الفلفل

البراك رئيساً لمكافحة الفساد خلفاً لرفيق النتشة

البراك رئيساً لمكافحة الفساد خلفاً لرفيق النتشة

الوزير الصالح يدعو الهيئات المحلية لتسريع متابعة وإنجاز معاملات المواطنين

الوزير الصالح يدعو الهيئات المحلية لتسريع متابعة وإنجاز معاملات المواطنين

وزارة الصحة تَنشُر إرشادات لتجنب الإصابة بارتفاع ضغط الدم

وزارة الصحة تَنشُر إرشادات لتجنب الإصابة بارتفاع ضغط الدم

الديمقراطية: تصريحات أيزنكوت تؤكد مدى صحة تنفيذ قرارات المجلسين المركزي والوطني

الديمقراطية: تصريحات أيزنكوت تؤكد مدى صحة تنفيذ قرارات المجلسين المركزي والوطني

مصرع طفل بصعقة كهربائية داخل منزله بدير البلح وسط القطاع

مصرع طفل بصعقة كهربائية داخل منزله بدير البلح وسط القطاع

منوعات

قناة بريطانية تلغي برنامجاً حوارياً بعد انتحار أحد ضيوفه

قناة بريطانية تلغي برنامجاً حوارياً بعد انتحار أحد ضيوفه

&#34;حمد لله مكملتش تمثيل&#34;.. عمرُو دياب يُواجه سُخرية بسبب مشهد درامي قديم

"حمد لله مكملتش تمثيل".. عمرُو دياب يُواجه سُخرية بسبب مشهد درامي قديم

تصرف غريب لريم البارودي أمام الكاميرا فور سماعها اسم أحمد سعد

تصرف غريب لريم البارودي أمام الكاميرا فور سماعها اسم أحمد سعد

زهرة عرفات تكشف كيف تلقت خبر وفاة زوجها قبل ساعات من عرض فني؟

زهرة عرفات تكشف كيف تلقت خبر وفاة زوجها قبل ساعات من عرض فني؟

تيم حسن &#34;يغازل&#34; معجبة ويُشعل مواقع التواصل الاجتماعي

تيم حسن "يغازل" معجبة ويُشعل مواقع التواصل الاجتماعي

اعتقال مشتبهَين بقتل الفنان الفلسطيني توفيق زهر

اعتقال مشتبهَين بقتل الفنان الفلسطيني توفيق زهر

أصيب بالهلع وفقد القدرة على النطق.. تامر حبيب يردد الشهادتين بسبب رامز

أصيب بالهلع وفقد القدرة على النطق.. تامر حبيب يردد الشهادتين بسبب رامز

بـ&#34;المستندات&#34;.. سمية الخشاب ترد على اتهامات أحمد سعد وتكشف مفاجآت

بـ"المستندات".. سمية الخشاب ترد على اتهامات أحمد سعد وتكشف مفاجآت

بعد خلافات حادة وصلت حد التبرأ.. حلا الترك تكشف عن مفاجأة والدها لها

بعد خلافات حادة وصلت حد التبرأ.. حلا الترك تكشف عن مفاجأة والدها لها

بعد خلافهما الأخير.. خطوة مُفاجئة من أحلام تجاه أصالة

بعد خلافهما الأخير.. خطوة مُفاجئة من أحلام تجاه أصالة

عربي

قوات سوريا الديمقراطية تطلق حملة على تنظيم الدولة في دير الزور

قوات سوريا الديمقراطية تطلق حملة على تنظيم الدولة في دير الزور

أردوغان ورئيس وزراء العراق يتفقان على إقامة تعاون عسكري بين البلدين

أردوغان ورئيس وزراء العراق يتفقان على إقامة تعاون عسكري بين البلدين

شاهد: مصر تُدشّن أعرض جسر مُعلق في العالم وتُحطم أرقام (غينيس)

شاهد: مصر تُدشّن أعرض جسر مُعلق في العالم وتُحطم أرقام (غينيس)

ملك البحرين: بلادنا لديها القدرة للتعامل مع ما يهدد أمنها واستقرارها

ملك البحرين: بلادنا لديها القدرة للتعامل مع ما يهدد أمنها واستقرارها