مصرع طفل بصعقة كهربائية داخل منزله بدير البلح وسط القطاع

خاص دنيا الوطنلقي طفل مصرعه، اليوم الخميس، بعد تعرضه لصعقة كهربائية، داخل منزله في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.وأشار كمال خطاب، مدير مستشفى شهداء الأقصى، في تصريح لـ"دنيا الوطن"، إلى أن الطفل (عامان)، وصل إلى المستشفى جثة هامدة، إثر تعرضه لصعقة كهربائية.