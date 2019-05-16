العثور على جثة مواطنة مشنوقة داخل منزلها بأريحا والشرطة تُحقق

خاص دنيا الوطنأفاد العقيد لؤي ارزيقات، الناطق باسم الشرطة الفلسطينية، بأنه تم العثور على جثة سيدة، مشنوقة داخل منزلها في مخيم عقبة جبر بمحافظة أريحا.وقال ارزيقات في تصريح له: "الشرطة والنيابة العامة بأريحا، تحققان بظروف وفاة مواطنة (55 عاماً)، من سكان مخيم عقبة جبر، عثر عليها مشنوقة داخل منزلها".