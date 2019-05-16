وفاة سيدة وثلاث إصابات في حادث سير مروع في (شارع صلاح الدين) برفح









خاص دنيا الوطنلقيت سيدة مسنة، مصرعها اليوم الخميس، في حادث سير، وقع على شارع صلاح الدين بمحافظة رفح جنوب قطاع غزة.وأفاد المقدم فهد حرب، مفتش حوادث المرور في قطاع غزة في تصريح لـ"دنيا الوطن"، أن حادث تصادم وقع بين باص يتبع أحد الجمعيات، ومركبة من نوع (مرسيدس) في شارع صلاح الدين برفح، أسفر عن وفاة السيدة (س، س)، (40 عاماً)، فيما أصيب ثلاثة أخرى.وأشار حرب إلى أن قوة من الشرطة، توجهت إلى المكان، وباشرت بإجراءات التحقيق.