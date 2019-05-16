الشيخ: لا يُوجد أي تطور إيجابي حتى اللحظة بملف (أموال المقاصة)

أعلن وزير الشؤون المدنية، حسين الشّيخ، عن رفض الجانب الفلسطيني، لكافة

الأفكار التي طرحها الجانب الإسرائيلي لحل أزمة سرقة أموال المقاصة، وذلك

خلال اللقاء، الذي عقد مؤخراً مع وزير المالية الإسرائيلي، موشيه كحلون.

وأشار الشيخ في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) إ لى غياب أي تطور إيجابي حتى اللحظة في هذا الملف، مشدداً على موقف القيادة الثابت في رفض كل أشكال الخصم، وعدم استلامها منقوصة، مشيراً إلى أنه ليس من حق حكومة الاحتلال، ولا من صلاحيتها إطلاقاً وفقاً للاتفاقيات الموقعة المساس بأموالنا، والتي هي قضية وطنية، غير قابلة للمناورة.





وقال الشيخ: إن الإسرائيليين طرحوا مجموعة من الأفكار غير المقبولة لحل أزمة المقاصة الفلسطينية، وكانت جميعها سلبية؛ لتمسكها بمبدأ الخصم بعيداً عن الطريقة ستتم بها هذه العملية، وهو ما رفض رفضاً قاطعاُ من ناحية سياسية ومالية ووطنية.





وكان الشيخ، التقى وزير المالية في حكومة الاحتلال موشيه كحلون، مرتين خلال شهر، وذلك بناء على طلب من الجانب الإسرائيلي، الذي يواصل سرقة أموال المقاصة.



