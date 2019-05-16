الشيخ: لا يُوجد أي تطور إيجابي حتى اللحظة بملف (أموال المقاصة)
رام الله - دنيا الوطن
أعلن وزير الشؤون المدنية، حسين الشّيخ، عن رفض الجانب الفلسطيني، لكافة الأفكار التي طرحها الجانب الإسرائيلي لحل أزمة سرقة أموال المقاصة، وذلك خلال اللقاء، الذي عقد مؤخراً مع وزير المالية الإسرائيلي، موشيه كحلون.
أعلن وزير الشؤون المدنية، حسين الشّيخ، عن رفض الجانب الفلسطيني، لكافة الأفكار التي طرحها الجانب الإسرائيلي لحل أزمة سرقة أموال المقاصة، وذلك خلال اللقاء، الذي عقد مؤخراً مع وزير المالية الإسرائيلي، موشيه كحلون.
وأشار الشيخ في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) إلى غياب أي تطور إيجابي حتى اللحظة في هذا الملف، مشدداً على موقف القيادة الثابت في رفض كل أشكال الخصم، وعدم استلامها منقوصة، مشيراً إلى أنه ليس من حق حكومة الاحتلال، ولا من صلاحيتها إطلاقاً وفقاً للاتفاقيات الموقعة المساس بأموالنا، والتي هي قضية وطنية، غير قابلة للمناورة.
وقال الشيخ: إن الإسرائيليين طرحوا مجموعة من الأفكار غير المقبولة لحل أزمة المقاصة الفلسطينية، وكانت جميعها سلبية؛ لتمسكها بمبدأ الخصم بعيداً عن الطريقة ستتم بها هذه العملية، وهو ما رفض رفضاً قاطعاُ من ناحية سياسية ومالية ووطنية.
وكان الشيخ، التقى وزير المالية في حكومة الاحتلال موشيه كحلون، مرتين خلال شهر، وذلك بناء على طلب من الجانب الإسرائيلي، الذي يواصل سرقة أموال المقاصة.
وأضاف الشيخ، أن الجانب الفسطيني، أكد على مطلبه بتثبيت مبدأ عدم شرعية الخصم، والرفض القاطع للتعاطي مع هذه القضية بكل أبعادها، إضافة إلى المطالبة بأن يكون هناك تجميد لقرار الحكومة الإسرائيلية، بتغيير قانون الكنيست المتعلق بقرصنة أموال المقاصة، مشيراً إلى الجانب الإسرائيلي، طالب منحه بعض الوقت لبحث المسالة بتفاصيل أكبر وأدق، وذلك لحين تشكيل الحكومة الجديدة.
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