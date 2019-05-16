وفاة مواطن في شجار بمخيم جباليا شمال القطاع

خاص دنيا الوطنتوفي مواطن فلسطيني اليوم الخميس، خلال شجار وقع في سوق مخيم جباليا شمال قطاع غزة.وأكد العقيد أيمن البطنيجي، الناطق باسم الشرطة الفلسطينية في قطاع غزة، وفاة المواطن (ب، د)، خلال شجار بسيط وقع في سوق مخيم جباليا.وأشار البطنيجي، إلى أن المواطن المتوفى، يعاني من مرض في القلب، وقد تعرض للكمة بالصدر من قبل المواطن (ن، ع)، مما أدى إلى وفاته على الفور.