صور: ترامب سعيد برؤية وجهه على جوارب حاكم لويزيانا







وكان من المقرر، أن يحضر حفل جمع التبرعات في المساء، قبل أن يعود إلى العاصمة واشنطن.

رام الله - دنيا الوطناستقبل حاكم ولاية لويزيانا الأميركية، الرئيس دونالد ترمب بطريقة طريفة، حيث أظهر الحاكم الجورب الذي يرتديه، ويحمل صورة للرئيس الأميركي.وأشار حاكم الولاية بيلي نونجيسر إلى الجورب خلال استقبال الرئيس الأميركي في مطار تشينولت الدولي في ليك تشارلز بولاية لويزيانا.وبدا الرئيس ترمب سعيداً عند رؤية الجورب خلال اللقاء، وأشار إليه، وهو يتطلع إلى المصورين، إذ يظهر على الجورب وجه الرئيس، ويبرز شعره.ونقلت صحيفة (ديلي ميل) البريطانية، أن الجورب متاح عبر تطبيق (أمازون) بسعر قدره 25 دولاراً أميركياً.ونشر حاكم الولاية عدة صور له خلال لقاء الرئيس ترامب، ويظهر خلاله الجورب، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع (تويتر)، حسب صحيفة (ذا هيل) الأميركية.وأمضى الرئيس الأميركي معظم يوم (الثلاثاء) في لويزيانا، حيث تحدث إلى العمال في محطة تصدير الغاز الطبيعي المسال في هاكبيري.