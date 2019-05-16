الاحتلال يُغلق مدخل العيسوية بشكل مفاجئ ويُنكّل بالمواطنين

أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، المدخل الرئيسي لبلدة العيسوية، وسط القدس المحتلة، بصورة مفاجئة.





وقال شهود عيان: إن قوات الاحتلال، أغلقت المدخل الرئيسي للبلدة، وأوقفت مركبات المواطنين، ودققت ببطاقاتهم الشخصية وأوراقهم الثبوتية، الأمر الذي تسبب باختناقات مرورية في المنطقة.





وكان الاحتلال شن أمس حملة واسعة في البلدة، شملت اعتقال عشرة مواطنين، وتوزيع دفعة جديدة من إخطارات الهدم الإدارية لنحو 20 منزلاً ومنشأة في البلدة، بحجة البناء دون ترخيص.

رام الله - دنيا الوطن