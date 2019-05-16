رويترز: التحالف العربي يعتبر استهداف محطتي ضخ النفط في السعودية "جريمة حرب"
رام الله - دنيا الوطن
اعتبر التحالف العربي بقيادة السعودية، أن استهداف محطتي ضخ النفط في المملكة العربية السعودية، يمثل "جريمة حرب".
وأعلن التحالف اليوم الخميس، أنه بدأ عملية استهداف "نوعية"
اعتبر التحالف العربي بقيادة السعودية، أن استهداف محطتي ضخ النفط في المملكة العربية السعودية، يمثل "جريمة حرب".
وأعلن التحالف اليوم الخميس، أنه بدأ عملية استهداف "نوعية"
لأهداف عسكرية للحوثيين في صنعاء، وأن الغارات طالت مستودعات ومخازن أسلحة ومواقع للجماعة في منطقة جبل عطان.
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