رويترز: التحالف العربي يعتبر استهداف محطتي ضخ النفط في السعودية "جريمة حرب"

لأهداف عسكرية للحوثيين في صنعاء، وأن الغارات طالت مستودعات ومخازن أسلحة ومواقع للجماعة في منطقة جبل عطان.



رام الله - دنيا الوطناعتبر التحالف العربي بقيادة السعودية، أن استهداف محطتي ضخ النفط في المملكة العربية السعودية، يمثل "جريمة حرب".وأعلن التحالف اليوم الخميس، أنه بدأ عملية استهداف "نوعية"