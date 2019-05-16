اشتية يلتقي العمادي ويُشيد بالدعم القطري





في مكتبه برام الله، رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة السفير القطري محمد العمادي، بحضور عضو اللجنة المركزية لحركة فتح حسين الشيخ.وقال اشتية: "نقدر جهود قطر في دعم أهلنا بقطاع غزة، فالقطاع يعيش ظروفاً إنسانية وقهراً كبيراً، ويحتاج لكل مساعدة ممكنة، والحكومة تسعى لتقديم كل ما هو ممكن لتخفيف معاناة أبناء شعبنا هناك، جنباً إلى جنب مع جهود المصالحة".كما جدد اشتية، شكره على الدعم القطري الأخير المقدم للحكومة على شكل منح وقروض، مؤكداً أنه ساهم في تخفيف الأزمة المالية التي سببتها قرصنة الاحتلال لأموالنا.