العسيلي: فريق وطني لإنجاز مسودة قانون الشركات الأسبوع المقبل

رام الله - دنيا الوطنقال وزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي، اليوم الخميس،إنه جاري العمل على تشكيل فريق وطني من الجهات المختصة لإنجاز مسودة قانون الشركات، بما يتماشى مع متطلبات بناء اقتصاد فلسطيني قوي، ويعزز من الريادية والإبداع لدى الشباب.وبين العسيلي خلال لقائه مع رئيس المجلس الأعلى للإبداع والتميز، عدنان سمارة، على الجهود التي تبذل لمراجعة البيئة القانونية الناظمة للاقتصاد الوطني، وتحسين بيئة الأعمال الجاذبة والمحفزة على الاستثمار، وتمكين المبادرين والرياديين من تنفيذ أفكارهم ومشاريعهم الاقتصادية دون معيقات.بدوره، بين سمارة الدور الذي يضطلع به المجلس في رعاية واحتضان المبدع الفلسطيني، والحرص على استثمار الطاقات الإبداعية التي تشكل ركيزة أساسية في تحسين الواقع الاقتصادي ومواجهة معدلات البطالة والفقر، علاوة على أن إنشاء صندوقدعم الإبداع والتميز من شأنه المساهمة في تعزيز بيئة ومنظومة الإبداع.وأشار سمارة، خلال اللقاء الذي جرى بحضور الرئيس التنفيذي للمجلس، زياد طعمة، ومسجل العلامات التجارية علي ذوقان، إلى توقيع اتفاقيات لإنشاء شركات ناشئة متوقع أن يصل عددها مع نهاية العام الجاري 12 شركة ناشئة، واحتضان نحو 60 مشروعاًمن شأنها أن تخلق فرص عمل واعداة في السوق الفلسطيني.وأكد اللقاء على أهمية المشاركة الفلسطينية في اكبسوا 2020 الذي من شأنه تكريس حضور فلسطين على الخارطة الاقتصادية العالمية، والترويج لفلسطين اقتصادياً وثقافياً، الأمر الذي يتطلب توظيف كافة الطاقات الإبداعية والابتكارية؛ لتنظيم المشاركة الفلسطينية في هذا المعرض المهم.