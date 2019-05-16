مجمع ناصر الطبي يعقد المؤتمر التاسع للباطنة في تموز القادم



وعن الجديد هذا العام قال رئيس اللجنة العلمية بأن تم إضافة أنشطة متنوعة، وورشات عمل مختلفة هامة مثل ورشة فحص وظائف الرئة، وورشة الاستشارات الطبية الباطنية قبل إجراء العمليات الجراحية.



وأضاف "الصرفندي" أن اللجنة العلمية أنهت فرز و تدقيق البحوث المقدمة لاختيار الأفضل من بينها حيث تم وضع معايير لقبول أوراق العمل للمساعدة في تحكيم الأوراق العلمية وجعل كل بحث مقدم فيه إضافة ممارسة الطبية، وأوضح "الصرفندي" أن المؤتمر سيعرض أكثر من 34 ورقة عمل.



من جهته، صرح رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر الدكتور علاء الشاعر، أن وبالرغم من الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد إلّا أننا حريصون علي أن تستمر المسيرة العلمية للإرتقاء بالخدمة الطبية ومواكبة آخر التطورات والأبحاث الطبية في العالم، وأضاف "الشاعر" أن التحضيرات للمؤتمر قد أنهت خطة عملها.



وقال "الشاعر" إن اللجنة التحضيرية للمؤتمر التاسع تقدر عالياً مشاركة شركة نوفارتس للعام التاسع على التوالي كراعي بلاتيني وعلى تواجد شركة القدس للأدوية ومستحضرات التجميل، وشركة دار الشفاء للأدوية للعام الثاني على التوالي كراعي بلاتيني للمؤتمر، وعلى تواجد كل من الشركة المتطورة وبيت جالا وبيرزيت وميجا فارم كرعاة لهذا المؤتمر الذي يعقد في ظل الحصار المطبق على قطاع غزة، وشاكراً جميع من ساهم للاستمرار في تقديم النسخة التاسعة لمؤتمر الباطنة.



و قد دعا رئيس اللجنة الإعلامية الدكتور مازن صافي، كافة وسائل الإعلام إلى تغطية فعاليات المؤتمر، لما في ذلك من بصمة علمية واضحة في المجال الطبي لقطاع غزة، ويتيح تبادل الخبرات، مثمنا دور المؤسسات الصحية وشركات الأدوية الداعمة والراعية للمؤتمر، وكذلك المؤسسات الإعلامية التي شاركت الأعوام السابقة في التغطية والرعاية الإعلامية لفعاليات المؤتمر.







رام الله - دنيا الوطنيستعد مجمع ناصر الطبي في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة؛ لتنظيم المؤتمر العلمي التاسع لأمراض الباطنة الذي سيعقد في فندق المشتل في غزة، بعنوان " التحديات في الحصول على المعرفة "، عصر الجمعة القادم من 5 وحتى 7 تموز/يوليو القادم.وقال رئيس المؤتمر الدكتور محمد خليل زقوت أن المؤتمر التاسع للباطنة يشكل اضافة نوعية هامة على صعيد التعليم الطبي، ويكتسب اهمية بالغة نابعة من القضايا الطبية والمحاور الصحية الشمولية والاوراق الطبية العلمية التي تقدم من قبل اطباء مشهود لهم بالخبرة في مجال اختصاصاتهم.وأبدى الدكتور عمرو الاسطل المنسق العام للمؤتمر، سعادته لإستمرار عقد المؤتمرات وأهمها المؤتمر التاسع للباطنة، وأضاف "الأسطل" بالعزم و التصميم تصنع النجاحات، و لقد وعدنا الجميع أن نلتقي مرة أخرى‏ في رحاب المؤتمر التاسع الأمراض الباطنية " ، ومع اقترابنا من موعد انطلاق المؤتمر لا يسعني الا ‏أن اشكر بعد الله جميع من ساهم في إخراج هذا العمل وأنا على ثقة أننا بإذن الله سوف نكون عند حسن ‏ظنكم، ونواصل عقد المؤتمرات.من جهته، أشار الدكتور علاء الدين المصري، رئيس أقسام الباطنة والمدير الطبي لمجمع ناصر الطبي، أن المؤتمر يأتي استجابة لتوصيات المؤتمر الثامن واستمراراً لهذه المؤتمرات، والتي أصبحت تشكل ظاهرة صحية، تأتي طريقها إلى التطور والتنوع في كل عام.وأكد "المصري" أن المؤتمر حافظ على استمرارية انعقاده، على مدار أعوامه الثمانية الماضية؛ داعماً للبحث العلمي وتبادل الخبرات مع وجود كوادر طبية من كليات الطب والكليات المهنية في الجامعات الفلسطينية.وأوضح رئيس اللجنة العلمية للمؤتمر الدكتور صابر الصرفندي، أن المؤتمر سيعقد هذا العام بمشاركة واسعة من الاطباء واختصاصي الباطنة في كافة المؤسسات الصحية في قطاع غزة، وأطباء من الداخل الفلسطيني ومن القدس المحتلة، ومشاركة دولية واحدة، وسيشتمل على مجموعة من الفعاليات تتضمن عرض ابحاث علمية تم انجازها في قطاع غزة وورش علمية متخصصة وأوراق عمل للتدقيق السريري، ودراسة حالات مرضية من داخل المستشفيات بالقطاع، مما سيجعله إضافة نوعية للمسيرة الطبية في قطاع غزة.