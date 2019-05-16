إيران: لانسعى لإشتباك بالمنطقة ولكننا سندافع عن مصالحنا بقوة

رام الله - دنيا الوطنأكد وزير الخارجية محمد جواد ظريف، أن إيران لاتسعى لاشتباك في المنطقة، ولكنها لطالما دافعت، وستدافع عن مصالحها بقوة.وأوضح ظريف بعد اجتماعه بنظيره الياباني في طوكيو، اليوم الخميس، بأن الاجتماع بحث مستجدات المنطقة، والاجراءات الأميركية، وكيفية الحفاظ على الاتفاق النووي في حال رغب المجتمع الدولي بذلك، وفق (قناة العالم) الإيرانية.وبيّن ظريف أن وزير خارجية اليابان، أكد تمسك بلاده بالاتفاق النووي، ورغبتها بمواصلة طرقها الدبلوماسية؛ لاحتواء التوتر في المنطقة، وأوضحت له طرق خفض التوتر ولجم الإجراءات الأميركية الساعية للحرب، وأن إيران لا تسعى لاشتباك، ولكنها لطالما دافعت بقوة عن مصالحها، والآن تواصل العمل ذاته.وأشار ظريف إلى أن الاجتماع بحث أيضاً ضرورة التزام المجتمع الدولي بتطبيع العلاقات الاقتصادية لإيران، والتي تشكل الهدف الأساس للاتفاق النووي، إذا ما رغبت الأسرة الدولية بالحفاظ على هذا الاتفاق.