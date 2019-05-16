أردوغان ورئيس وزراء العراق يتفقان على إقامة تعاون عسكري بين البلدين

أغسطس

رام الله - دنيا الوطنقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إنه اتفق مع رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي على أهمية إقامة تعاون عسكري بين البلدي.جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك بعد لقاء جمعها في العاصمة أنقرة.وأوضح أردوغان أن الجانبين اتفقا على ضرورة إبرام اتفاق تعاون عسكري، وأكدا منح الأولوية لتنمية المناطق الأكثر تضررًا من تنظيم داعش الإرهابي، وإنشاء ممر تجاري يمتد من الأراضي التركية إلى جنوبي العراق، بحسب " يني شفق".وتابع:" أكدنا أهمية تفعيل خط أنابيب نفط كركوك- جيهان المتضرر من قبل داعش في أقرب وقت".وفي 31 آب/2017، أعلن رئيس الوزراء العراقي آنذاك، حيدر العبادي، تحرير جميع المدن والبلدات التي كانت خاضعة لسيطرة تنظيم داعش.يشار أن التنظيم الإرهابي بدأ اجتياحًا واسع النطاق شمالي وغربي البلاد، عام 2014، وتحكم في ذروة صعوده بنحو ثلث مساحة العراق.