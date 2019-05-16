خامنئي: تخصيب اليورانيوم لصنع الأسلحة النووية ليس صعباً على إيران





ونقلت وسائل إعلام إيرانية مختلفة عن خامني قوله في اجتماع مع مسؤولين إيرانيين في طهران: إن "تخصيب اليورانيوم لمستوى صنع الأسلحة النووية ليس صعباً على إيران"، وفق ما أوردت (عربي 21).



رام الله - دنيا الوطنلوح المرشد الأعلى في إيران علي خامنئي، برفع نسبة تخصيب اليورانيوم، في تصعيد جديد للتوتر مع الولايات المتحدة الأمريكية على خلفية الاتفاق النووي مع القوى الغربية.وأضاف: إن تخصيب اليورانيوم بنسبة 20 بالمئة هو الجزء الأكثر صعوبة، والخطوات التالية أسهل كثيراً من هذه الخطوة".والثلاثاء، قال رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، علي أكبر صالحي: إن "إيران قادرة لو أرادت استئناف تخصيب اليورانيوم بنسبة 20 بالمئة في غضون 3 أو 4 أيام فقط".ويشار إلى أنه يمكن استخدام اليورانيوم المخصب بنسبة 20 بالمئة لتشغيل مفاعل نووي، وفي الوقت نفسه، يمكن أن تشكل هذه النسبة النواة الانشطارية لقنبلة ذرية.