خامنئي: تخصيب اليورانيوم لصنع الأسلحة النووية ليس صعباً على إيران
رام الله - دنيا الوطن
لوح المرشد الأعلى في إيران علي خامنئي، برفع نسبة تخصيب اليورانيوم، في تصعيد جديد للتوتر مع الولايات المتحدة الأمريكية على خلفية الاتفاق النووي مع القوى الغربية.
وأضاف: إن تخصيب اليورانيوم بنسبة 20 بالمئة هو الجزء الأكثر صعوبة، والخطوات التالية أسهل كثيراً من هذه الخطوة".
والثلاثاء، قال رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، علي أكبر صالحي: إن "إيران قادرة لو أرادت استئناف تخصيب اليورانيوم بنسبة 20 بالمئة في غضون 3 أو 4 أيام فقط".
ويشار إلى أنه يمكن استخدام اليورانيوم المخصب بنسبة 20 بالمئة لتشغيل مفاعل نووي، وفي الوقت نفسه، يمكن أن تشكل هذه النسبة النواة الانشطارية لقنبلة ذرية.
لوح المرشد الأعلى في إيران علي خامنئي، برفع نسبة تخصيب اليورانيوم، في تصعيد جديد للتوتر مع الولايات المتحدة الأمريكية على خلفية الاتفاق النووي مع القوى الغربية.
ونقلت وسائل إعلام إيرانية مختلفة عن خامني قوله في اجتماع مع مسؤولين إيرانيين في طهران: إن "تخصيب اليورانيوم لمستوى صنع الأسلحة النووية ليس صعباً على إيران"، وفق ما أوردت (عربي 21).
وأضاف: إن تخصيب اليورانيوم بنسبة 20 بالمئة هو الجزء الأكثر صعوبة، والخطوات التالية أسهل كثيراً من هذه الخطوة".
والثلاثاء، قال رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، علي أكبر صالحي: إن "إيران قادرة لو أرادت استئناف تخصيب اليورانيوم بنسبة 20 بالمئة في غضون 3 أو 4 أيام فقط".
ويشار إلى أنه يمكن استخدام اليورانيوم المخصب بنسبة 20 بالمئة لتشغيل مفاعل نووي، وفي الوقت نفسه، يمكن أن تشكل هذه النسبة النواة الانشطارية لقنبلة ذرية.
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