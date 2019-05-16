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ملك البحرين: بلادنا لديها القدرة للتعامل مع ما يهدد أمنها واستقرارها

ملك البحرين: بلادنا لديها القدرة للتعامل مع ما يهدد أمنها واستقرارها
رام الله - دنيا الوطن
أكد العاهل البحريني، الملك حمد بن عيسى آل خليفة، أن بلاده جاهزة، ولديها كل القدرة للتعامل مع ما يهدد أمنها واستقرارها، وكافة إمكانياتها مسخرة لأمن شعبها.

وقال آل خليفة، وفق (روسيا اليوم): "الأوضاع في البحرين مستقرة، ومعدلات النمو مبشرة وباعثة على التفاؤل، وإن احتياجاتهم، ستكون متوافرة في مختلف الظروف.

وقال خلال رئاسته اجتماعاً مشتركاً لمجلس الوزراء والمجلس الأعلى للدفاع، لبحث مستجدات الأوضاع الراهنة على الساحتين المحلية والدولية: إن "التطورات الخطيرة التي تشهدها المنطقة تستوجب الجاهزية العسكرية والأمنية، وتتطلب اليقظة، وأقصى درجات الحيطة والحذر".

وتطرق ملك البحرين إلى الأحداث الأخيرة في منطقة الخليج من تخريب لسفن وهجوم على محطات ضخ للبترول، مؤكداً موقف البلاد "الثابت في دعم الدولتين الشقيقتين (السعودية والإمارات) في مواجهة الإرهاب والتخريب، ومساندتها مع أي إجراء تتخذانه لحفظ أمنهما واستقرارهما".

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