السيسي: أمن الخليج العربي جزء من أمن مصر القومي

رام الله - دنيا الوطنأكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، على موقف مصر الثابت، تجاه أمن منطقة الخليج العربي، باعتباره جزءاً لا يتجزأ من أمن مصر القومي.جاء ذلك، خلال جلسة مباحثات عقدها السيسي، الأربعاء في القاهرة مع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبو ظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بدولة الإمارات العربية المتحدة، بحسب المتحدث باسم الرئاسة المصرية السفير بسام راضي.وأوضح راضي، أن المباحثات بين الجانبين، تناولت استعراض آخر تطورات الأوضاع الإقليمية، لاسيما في ضوء الأحداث التي تشهدها منطقة الخليج، وتعرض 4 سفن قرب سواحل الإمارات إلى أعمال تخريبية، فضلاً عن الهجوم الذي تعرضت له محطتا ضخ بترول في المملكة العربية السعودية، وهي الأحداث التي تدينها مصر بقوة، وفق صحيفة (القدس).وأعرب السيسي "عن تضامن مصر الكامل مع دولة الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية للتصدي لكافة محاولات النيل من أمن واستقرار البلدين الشقيقين"، ومشدداً في هذا الإطار على "موقف مصر الثابت تجاه أمن منطقة الخليج العربي، باعتباره جزءاً لا يتجزأ من أمن مصر القومي".من جانبه، أكد الشيخ محمد بن زايد أهمية استمرار التنسيق والتشاور المكثف، وتبادل وجهات النظر بين البلدين، ومع الدول العربية الشقيقة؛ للتصدي لما تواجهه الأمة العربية من تحديات وأزمات، والتصدي للتدخلات في الشؤون الداخلية للدول العربية على نحو يستهدف زعزعة أمن المنطقة وشعوبها، مشيداً في هذا الإطار بدور مصر المحوري والراسخ، كركيزةٍ أساسيةٍ للأمن والاستقرار في المنطقة".وتطرق الجانبان، إلى عدد من الأزمات التي تمر بها بعض الدول العربية، حيث أعربا عن دعمهما لجهود التوصل إلى حلول سياسية لمختلف الأزمات التي تعاني منها المنطقة، مشددين على أولوية دعم سيادة الدولة الوطنية على أراضيها، والحفاظ على وحدتها وتماسك مؤسساتها وحماية مقدرات شعوبها".واضاف السفير راضي، أن المباحثات تناولت أيضا مواصلة الارتقاء بأُطر التعاون المشترك مع الإمارات في شتى المجالات".وتأتي زيارة ولي عهد ابو ظبي، عقب زيارة قام بها ملك البحرين، حمد بن عيسى آل خليفة للقاهرة، أجرى خلالها محادثات مع الرئيس المصري، تناولت العلاقات الثنائية والأوضاع الإقليمية والدولية.