الحرس الثوري الإيراني: نحن على شفا مواجهة شاملة مع العدو

قال قائد بالحرس الثوري الإيراني، إن الجمهورية الإسلامية تمر بأكثر لحظة حاسمة في تاريخها، بسبب ضغط العدو، مضيفاً: "نحن على شفا مواجهة شاملة مع العدو".





ونقلت وكالة أنباء فارس، اليوم الأربعاء، عن اللواء حسين سلامي قائد الحرس الثوري الإيراني قوله: "هذه المرحلة من التاريخ، التي دخل فيها العدو ميدان المواجهة معنا بكل القدرات الممكنة، وهي أكثر الأوقات حسماً في تاريخ الثورة الإسلامية".



وأبلغت إيران، في وقت سابق، سفراء بريطانيا وفرنسا وألمانيا والصين وروسيا، بقرار المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني "بالتوقف عن تنفيذ التزامات معينة"، ضمن إطار الاتفاق حول البرنامج النووي.







ومنح الرئيس الإيراني حسن روحاني الدول الأوروبية 60 يوماً لإثبات التزامها بالاتفاق النووي مع بلاده.

رام الله - دنيا الوطنوأرسلت الولايات المتحدة تعزيزات عسكرية إلى الشرق الأوسط تضمنت حاملة طائرات وقاذفات من طراز (بي- 52) وصواريخ باتريوت، في استعراض للقوة في مواجهة ما يقول مسؤولون من الولايات المتحدة، إنها تهديدات إيرانية للقوات والمصالح الأمريكية في المنطقة.وكانت الولايات المتحدة، أعلنت عن انسحابها من الاتفاق النووي، يوم 8 أيار/ مايو من عام 2018، وإعادة فرض جميع العقوبات ضد طهران، بما في ذلك والعقوبات الثانوية، ضد الدول الأخرى، التي تتعامل مع إيران.