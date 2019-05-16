ترامب: (واشنطن بوست) و(نيويورك تايمز) الأكثر كذباً





رام الله - دنيا الوطننفى الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، وجود صراعات داخل إدارته، بشأن سياسته في الشرق الأوسط، وأعرب عن قناعته بأن إيران، سترغب بالتفاوض مع واشنطن.وكتب ترامب على (تويتر)، اليوم الأربعاء، أن "(واشنطن بوست) للأخبار الكاذبة و(نيويورك تايمز) الأكثر كذبا، تكتبان تقارير حول وجود صراع بشأن سياستي القوية في الشرق الأوسط"، وفق ما أوردت (روسيا اليوم).وأضاف: "لا يوجد هناك أي صراع، وتطرح آراء مختلفة، وأنا أتخذ القرار النهائي، وهذه عملية بسيطة جداً، أنا على قناعة بأن إيران ستريد التفاوض قريباً".وتناقلت وسائل إعلام أمريكية، تقارير حول وجود خلافات داخل الإدارة الأمريكية بشأن السياسات في الشرق الأوسط، بما في ذلك خلافات بين وزير الخارجية، مايك بومبيو، ومستشار الأمن القومي، جون بولتون.ويأتي ذلك على خلفية التصعيد بين إيران والولايات المتحدة، حيث أرسلت الأخيرة مجموعة قوات إلى المنطقة، وحذرت طهران من أي اعتداء على المصالح الأمريكية.وسبق لعدد من المسؤولين الإيرانيين، أن أكدوا أن إيران لن تبادر إلى التفاوض مع الولايات المتحدة.