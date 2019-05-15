دولي

لأول مرة.. مبارك يتحدث عن (صفقة القرن) والتنازل عن القدس

لأول مرة.. مبارك يتحدث عن (صفقة القرن) والتنازل عن القدس
محمد حسني مبارك
رام الله - دنيا الوطن
قالت الإعلامية الكويتية، فجر السعيد، إنها أجرت لقاء خاصاً مع الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك‬، مشيرة إلى أنه كشف لها أسرار وخفايا الغزو العراقي‬ للكويت، وتحدث عن عواقب (صفقة القرن، الأمريكية.

وأوضحت السعيد، وفق ما أوردت (روسيا اليوم)، أن مبارك شاركها بمعلومات عن حرب أكتوبر واستعادة سيناء، وتأثير الدور الأمريكي والروسي في الشرق الأوسط.

وأضافت: "‏الرئيس حسني مبارك في لقائه معي قال لي: قلت لشيمعون بيريز: إنتوا عاوزين تدخلوا الجامعة العربية؟ ابعد عن الكلام ده الجامعة العربية دي بيت العرب".

وتابعت: "الرئيس حسني مبارك قال: قلت لكلينتون بكل وضوح مفيش زعيم عربي يقدر يتنازل عن القدس، ومحاولة فرض حلول غير عادلة في قضية الشرق الأوسط بسبب اختلال موازين القوى، لن تجعل أي سلام أو تعاون دائم بل قد تنفجر الأوضاع في أي وقت".


ونوهت السعيد إلى أن الرئيس مبارك قال: "شجعت رابين على التفاوض مع السوريين، وكان السوريون متحفظين في إطلاعنا على المفاوضات، وأبلغني رابين بالاتفاق مع سوريا بأنها ستأخذ أرضها، لكن نقطة الخلاف كانت في رفض السوريين إقامة علاقات وفتح سفارات، وعقب اغتيال رابين، أراد السوريون تنفيذ الاتفاق، لكن بعد مجيء نتنياهو كانت الفرصة ضاعت وانتهت".

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