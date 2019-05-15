دولي

إيران تُوجه أقوى رسالة تهديد لأمريكا وإسرائيل

إيران تُوجه أقوى رسالة تهديد لأمريكا وإسرائيل
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
وجه وزير الدفاع الإيراني، أمير حاتمي، أقوى رسالة تهديد إلى أمريكا وإسرائيل، لافتاً إلى أن بلاده، ستهزم التحالف الأمريكي الإسرائيلي.

وأضاف حاتمي، وفق ما أوردت وكالة (سبوتنك): "سنهزم الجبهة الأمريكية الصهيونية، وإيران لديها أعلى مستويات الاستعداد العسكري الدفاعي لمواجهة أي نوع من التهديد، والمطالب المبالغ فيها".

جاء ذلك، بعد أن نشرت واشنطن حاملة الطائرات "إبراهام لينكولن" ومجموعتها القتالية، وقاذفات قنابل إلى الخليج، كما أرسلت سفينة متخصصة في دعم الهجمات، وصواريخ باتريوت إلى المنطقة، رداً على ما وصفته باستعدادت إيرانية للهجوم ضدها.

ومن ضمن الخطوات التي اتخذتها الولايات المتحدة الأمريكية وصول قاذفات أمريكية من طراز (B-52)، إلى قاعدة (العديد) الجوية الأمريكية في دولة قطر.

وأصدر الجيش الأمريكي، يوم الجمعة 10 أيار/ مايو، تحذيراً شديد اللهجة من أن إيران ووكلاءها قد يستهدفون السفن التجارية في البحر الأحمر وباب المندب، حسب (رويترز).

وحذرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية من سمّتهم الأعداء من مغبة أي تحركات عدائية محتملة، مشددة على أنها ستواجَه برد مؤلم يبعث على الندم.

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