حكومة نتنياهو الجديدة عالقة ومطالب مستحيلة لرؤساء الأحزاب الإسرائيلية

رام الله - دنيا الوطن

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن مفاوضات الائتلاف الحكومي عالقة، مشيراً إلى أنه لا يوجد تقدم في كثير من القضايا محل النزاع.





وأضاف نتنياهو، وفق ما أوردت (يديعوت أحرونوت) الإسرائيلية، أن رؤساء الأحزاب، يطلبون بمطالب مستحيلة، دون الإشارة إلى أي أسماء.







وتابع: "طلب أحد الأحزاب الحصول على أربعة مناصب وزارية ومطالب في الميزانية لا نحتملها".







يذكر، أن نتنياهو طلب تمديد المهلة القانونية لتشكيل حكومته الجديدة أسبوعين إضافيين، وذلك بعد تكليفه بتشكيل الحكومة، إثر فوز حزبه بانتخابات الكنيست التي عقدت الشهر الماضي.

