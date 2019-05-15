أنقرة: هناك مفاوضات مع واشنطن بشأن تكوين مجموعة عمل حول (إس-400)



وقال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو: "لقد قدمنا اقتراحا بناء، وإذا كانت الولايات المتحدة تثق في نفسها، فعليها أن تقبل الاقتراح بشأن إنشاء مجموعة عمل"، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).



ووفقا لأوغلو، فإن اتخاذ القرار بشأن توافق أنظمة (إس-400) الروسية مع الطائرات الأمريكية (إف 35)، يجب أن يتخذ من قبل خبراء، مشيرا إلى ضرورة إشراك ممثلين عن حلف الناتو في مجموعة العمل.



وقد أكد مولود أوغلو في وقت سابق أن بلاده لا تعتزم تأجيل عملية شراء منظومات (إس-400) الروسية.



رام الله - دنيا الوطنكشفت وزارة الخارجية التركية عن مفاوضات مستمرة بين أنقرة وواشنطن بشأن تكوين مجموعة عمل مشتركة، معنية بقضايا حصول تركيا على أنظمة الصواريخ الروسية المضادة للطائرات من طراز (إس-400).