كاتبة سعودية: اعتذار القرني عن "الصحوة" لا قيمة له

رام الله - دنيا الوطنانتقدت الكاتبة السعودية هيلة المشوح، الداعية عائض القرني بشدة، ورأت أن اعتذاره الأخير المفاجئ لا قيمة له.وقالت المشوح في مقالة بعنوان "الصحوة تعتذر"، إن اعتذار الداعية عائض القرني بلسان الصحوة، لم يفاجئها "ليس لأنه تأخر أكثر من ثلاثة عقود فأصبح بلا قيمة، وليس لأنه لم يعتذر من الكتاب والمثقفين الذين طالهم أشد الأذى من تيار الصحوة وفتاوى التحريض والتصنيفات البشعة".وسجلت الكاتبة السعودية في نقدها الجريء بعبارات مريرة أنها لم تكترث بـ "اعتذار الداعية كما طار به البعض وصنعوا منه حدثاً تداولته وسائل التواصل سواء بالرفض أو القبول، فأنا مثلاً من ذلك الجيل الذي اكتوى بفتاواهم وتشددهم ولن يضيف لي اعتذارهم أي شيء كوني مواطنة أفكر بطريقة عملية وأعيش فترة انتعاش الوعي وتحولات تجاوزات العاطفة الصحوية والهرطقات التي لا تقدم ولا تؤخر في مجرى حياتي، فقلب الصفحة بكل مراراتها أحب إلي من تفنيد تلك المرارات ونكء الجراح التي لن يدملها من صنعها".ولفتت من جهة أخرى إلى أن ما يستحق الانشغال به "في الوقت الحالي هو مستقبل واعد يتشكل وهو أهم بكثير من اعتذارات منزوعة القيمة مع التوثيق الحقيقي لتلك الحقبة".ورأت المشوح أن الصحوة "أصبحت كالكرة تتقاذفها التيارات المتشددة وتتبرأ منها وكل تيار يتهم الآخر بصناعتها ويتنصل من مخرجاتها المريعة فالكل يحاول القفز من السفينة بعد غرقها".