حكومة نتنياهو مُتهمة بتدنيس يوم السبت بسبب مسابقة الأغنية الأوروبية

رام الله - دنيا الوطننشبت أزمة جديدة، ما بين رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، وحزب (يهدوت هتوراة) المتدين، بسبب السماح بالعمل يوم السبت المقبل، في التحضير لمسابقة الغنية الأوروبية.وقالت صحيفة (هآرتس): إن نتنياهو كتب، أمس الثلاثاء، إلى رئيس يهدوت هتوراة يعقوب ليتسمان، أن نهائي مسابقة الأغنية الأوروبية مساء السبت في تل أبيب، هو "حدث فردي دولي" لا تديره الحكومة، وأن الحكومة ليست مهتمة بتدنيس السبت.وسيبدأ نهائي المسابقة مساء يوم السبت الساعة 22:00، أي بعد ساعتين تقريبًا من نهاية السبت، لكن التدريبات الرسمية، ستجري مساء يوم الجمعة، بعد دخول السبت.وقال نتنياهو في رسالته، إن "الحكومة الإسرائيلية، تحترم يوم السبت كيوم راحة وطني وستواصل الحفاظ على الوضع المتبع في إسرائيل على مدار السنوات"، مضيفًا "معظم المشاركين في هذا الحدث هم من الخارج، وليسوا يهودًا".كما أوضح أنه "تم تحديد المسابقة في وقت سابق وفقاً للمعايير الدولية، التي لا تسيطر عليها الحكومة، وأنها تدار حصراً من قبل مؤسسة البث العامة".يذكر، أن ممثلي يهدوت هتوراة، رفضوا، الأسبوع الماضي، إجراء مفاوضات ائتلافية مع الليكود، احتجاجًا على منح تصاريح عمل يوم السبت كجزء من الاستعدادات لمسابقة الأغنية الأوروبية.وقال مصدر في يهدوت هتوراة: إنه "من المستحيل تجاوز منح تصاريح العمل".ونقلت صحيفة (ياتيد نئمان) عن عضو الكنيست موشيه جافني، ممثل ديغل هتوراة، قوله: "لقد أعلنا في هذه المفاوضات أن ما كان لن يحدث ثانية، وقد تناول جزء من النقاش مع الليكود العمل في يوم السبت".وكتبت الصحيفة، أن "سهولة منح التصاريح أمر مروع"، وكتب رئيس تحرير الصحيفة، يسرائيل فريدمان: "اتخاذ مثل هذا القرار عندما تتعرض البلاد للنيران، هو جريمة بدنية، وليس مجرد جريمة روحية".