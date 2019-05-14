أول تعليق من جامعة الدول العربية على الهجوم الحوثي ضد السعودية

رام الله - دنيا الوطندان الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، الهجوم الذي استهدف اليوم محطتين لضخ النفط بالمملكة العربية السعودية باستخدام طائرات بدون طيار.ووصف أبو الغيط، تلك الأعمال بـ"الإرهابية"، وتنطوي على تهديد خطير لأمن المنطقة، بل وللأمن الدولي والاقتصاد العالمي الذي يتأثر باستقرار إمدادات الطاقة.ونقل المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للجامعة، محمود عفيفي، عن أبو الغيط قوله: إن المساس بأمن أي دولة عربية هو مساس بالأمن القومي العربي، مؤكداً عن التضامن الكامل مع المملكة العربية السعودية في مواجهة هذه التهديدات، التي تهدف إلى إثارة الاضطرابات في المنطقة، ومشدداً على ضرورة تعزيز التكاتف الدولي لمواجهة هذه الأعمال الإجرامية.