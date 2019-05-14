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مقتل ضابط وخمسة محتجين وإصابة 100 بهجوم على المعتصمين بالخرطوم

مقتل ضابط وخمسة محتجين وإصابة 100 بهجوم على المعتصمين بالخرطوم
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية، اليوم الثلاثاء، مقتل ستة أشخاص بينهم ضابط من الجيش، بالهجوم الذي نفذه مجهولون، يُرجح أنهم من النظام السابق، ضد المعتصمين أمام قيادة الجيش وسط الخرطوم.

وقال مصدر فجر اليوم الثلاثاء: "إن 5 معتصمين في أعمار مختلفة، قتلوا متأثرين بإصابات بالرصاص الحي"، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

وقالت مصادر طبية من المستشفيات المشيدة داخل مقر الاعتصام: "إن عدد المصابين في أحداث الاثنين ارتفع إلى 100 مصاب معظمهم بالرصاص الحي".​

واتهم رئيس المجلس العسكري الانتقالي عبد الفتاح البرهان في تصريحات فجر اليوم الثلاثاء، جهات وصفها بالمندسة تُطلق النار على المتظاهرين.

وقال البرهان عقب صلاة الجنازة على الضابط في القوات المسلحة داخل وزارة الدفاع: "إن هناك جهات لم يعجبها ما تم التوصل إليه بين المجلس وقوى التغيير في اجتماع الاثنين، وتعهد بالقبض على المسؤولين عن قتل الثوار والقوات المسلحة ومحاسبتهم، مشدداً على أن المسؤلين لن يفلتوا من العدالة".
 
ودعا إلى عدم التصعيد وضرورة ضبط النفس، مشيراً إلى جهات لم يسمها، تسعى لخلق فتنة بين المجلس العسكري والمعتصمين.

وفي ذات السياق، أعلنت قوات الدعم السريع، أن ما جرى من أحداث في ساحة الاعتصام بالخرطوم، تقف خلفه جهات و"مجموعات تتربص بالثورة، بعد أن أزعجتها النتائج التي توصل إليها الاثنين المجلس العسكري، وقوى الحرية والتغيير".

وأوضحت، أن هذه المجموعات، تسللت اليوم إلى ساحة الاعتصام وعدد من المواقع الأخرى، وأطلقت النيران على المعتصمين، فضلاً عن إحداثها تفلتات أمنية بمواقع أخرى في منطقة الاعتصام وخارجها، كما أنها تحرشت واحتكت بالمواطنين والقوات النظامية التي تقوم بواجب تأمين وحماية المعتصمين.

وأضافت في بيان، أن جهات تعمل جاهدة لإجهاض أي تقدم في التفاوض من شأنه أن يخرج البلاد من الأزمة، كانت وراء الأحداث التي راح ضحيتها 6 أشخاص بينهم عسكري.

وأعلنت أن قوات الدعم السريع ظلت منذ انطلاق "الثورة المجيدة حريصة كل الحرص على أمن وسلامة المواطنين، ومنذ أن أعلن قائدها نائب رئيس المجلس الانتقالي الفريق أول محمد حمدان دقلو، انحيازه للشعب وحقن دمائه في موقف تاريخي شهده العالم كله، ظلت قواتكم، قوات الدعم السريع على عهدها الذي قطعته، وما تزال تحفظ وتصون أرواح المواطنين الكرام. 

واندلع العنف، بعدما قال المجلس العسكري وجماعات المعارضة: إنهم اتفقوا على هيكل السلطة للفترة الانتقالية في البلاد.

وقال البرهان: "ندعو الشرفاء من الضباط وضباط الصف والجنود في قوات شعبنا المسلحة للقيام بمهامهم في التصدي للعابثين بمكتسبات الثورة وحماية إخوتهم الثوار، وهو ما أقسموا عليه في شرف الجندية".

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