(نيويورك تايمز): البنتاغون يستعد لإرسال 120 ألف جندي إلى الشرق الأوسط

رام الله - دنيا الوطنذكرت صحيفة (نيويورك تايمز) أن البنتاغون، أعد خطة عسكرية مطورة، لإرسال ما يصل إلى 120 ألف جندي إلى الشرق الأوسط، إذا هاجمت إيران قوات أمريكية أو استأنفت إنتاج أسلحة نووية.ونقلت الصحيفة اليوم الثلاثاء، عن مسؤولين في البيت الأبيض لم تذكر أسماءهم، أن القائم بأعمال وزير الدفاع الأمريكي باتريك شاناهان، قدم هذه الخطة في اجتماع لكبار مساعدي الرئيس دونالد ترامب الأمنيين الخميس الماضي.وأضاف المسؤولون: "إن هذه الخطة، وضعت بطلب من مستشار الرئيس لشؤون الأمن القومي جون بولتون".وحسب (نيويورك تايمز)، فإن هذا السيناريو لا يشمل التدخل البري في إيران، إذ يتطلب ذلك عدداً كبيراً من القوات.وكان ترامب قد وجه أمس، تحذيراً شديدة اللهجة لإيران، قائلاً: إن إقدامها على أي خطوة معادية للمصالح الأمريكية، سيكون "خطأ فادحاً".