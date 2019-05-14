مصرع ثلاثة أشخاص بتصادم طائرتين عائمتين شمالي الولايات المتحدة

رام الله - دنيا الوطنلقي ثلاثة أشخاص مصرعهم، بتصادم طائرتين عائمتين على متنهما 16 شخصاً في الجو، وتحطمهما قبالة السواحل الجنوبية الشرقية لولاية ألاسكا الأمريكية أمس الاثنين.وحسبما أفادت وكالة (أسوشيتد برس)، فإن 10 أشخاص، نجوا من الحادث، فيما لا يزال ثلاثة في عداد المفقودين.وذكرت السلطات، أن الطائرتين العائمتين كانتا تقلان سياحاً من سفينة سياحية، وتصادمتا في ظروف لم تتضح بعد في خليج جورج على بعد 25 إلى 30 ميلاً شمال شرق مدينة كيتشيكان السياحية.وقال الضابط في حرس السواحل جون ريوس: "إن المصابين يتلقون العلاج من دون أن يشير إلى وضعهم الصحي، لكن تقارير محلية أشارت إلى خطورة بعض الإصابات".وتعتبر الطائرة العائمة نوعاً من الطائرات المائية، وهي مجهزة بعوامة واحد أو أكثر للطفو، تثبت تحت جسم الطائرة لتوفير الطفو على سطح الماء.